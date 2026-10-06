我電子設備業產值今年再創高 印刷電路板、半導體設備成長逾四成

經濟部統計指出，在AI浪潮推動下，半導體及AI供應鏈積極擴充產能，挹注設備業產值成長動能，2025年產值達2,522億元，創歷史新高，年增20.2%，今年1-7月年增幅度擴大至40.1%，預期今年整年電子及半導體生產用機械設備業產值將再創新猷。

經濟部指出，隨5G、AI、高效能運算(HPC)等新興科技應用蓬勃發展，驅動相關供應鏈擴充產能及投資設備，挹注設備業產值成長動能，2021年以來產值大致呈成長態勢，惟2023年因終端需求疲弱，產業調整庫存，廠商對設備投資轉趨保守，致產值年減13.2%，隨全球經濟穩步成長，設備投資動能回升，2024年產值重返成長軌道，又逢AI浪潮推升需求延續，2025年產值達2,522億元，創歷史新高，年增20.2%，2026年1-7月年增幅度擴大至40.1%，預期今年整年設備業產值將再創新猷。

經濟部分析，近年全球興起AI浪潮，加上我國半導體及伺服器相關供應鏈居全球核心地位，為擴增產能以因應不斷增加的需求，加上先進製程迭代升級，帶動今年1-7月半導體生產用、印刷電路板生產設備及零組件、其他電子生產設備及零組件皆以逾4成的增幅高速成長，其中半導體生產用設備及零組件占整體設備業產值高達83.1%，較2021年提升21.4個百分點。

惟平面顯示器生產設備及零組件則受面板產業需求平疲影響，2025年產值年減35.6%，今年1-7月續減11.3%。