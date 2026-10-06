漢翔打造黑翼X 攜成大及逾10家業者落實非紅無人機

落實國內無人機產品100%非紅供應鏈，漢翔表示，日前發表「黑翼X無人機」，是與成功大學攜手，並結合國內產學研共同開發，從初期研發、機體設計到系統整合，串聯10家以上相關業者，整合國內技術與製造資源，建立無人機自主能力。

漢翔「黑翼X無人機」原型機日前在台中AI應用暨智慧製造展中亮相。漢翔今天發布新聞稿補充，「黑翼X無人機」是與成功大學攜手，結合國內產學研各界能量共同合作開發，從初期研發、機體設計到系統整合，計有10家以上相關業者串聯，協力組建非紅供應鏈的成果。

漢翔說明，2025年8月，隨軍備局無人機相關採購需求逐漸明確，漢翔及合作團隊進一步將先前與國內學研單位合作的既有研發成果延伸發展，重新調整性能指標，並命名為黑翼X。為強化本土自主性，漢翔陸續邀集國內通訊及動力系統供應商加入，與原有合作夥伴共同投入，擴大國內無人機供應鏈的合作範圍。

漢翔指出，在黑翼X的研發過程中，與成大攜手合作團隊，在相關單位支持下，於有限的時間內面對繁複工作，逐步推進原型機研發。這段歷程也體現產學合作與產業實務相互結合的價值，讓學研成果有機會朝產品化延伸。

黑翼X目前處於持續研發及性能優化階段，漢翔與合作夥伴將透過測試驗證工作，持續精進飛行性能。漢翔表示，黑翼X從產學研發起步，逐步發展為產品化的無人機，過程中每項技術突破，有賴合作夥伴的專業投入與努力，未來將持續攜手成大及國內供應鏈夥伴，深化自主研發能力，提升台灣無人機產業競爭力。