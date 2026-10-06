精湛9月營收年增17.7% 本季動能佳

精湛光學（2070）公告9月營收7134萬元，月減3.7%、年增17.7%，營收維持高檔。公司指出，近期受惠被動元件、LED高階光學篩選機出貨暢旺，但機台驗收的營收認列時程因客戶遞延，單月略受波動。整理拉貨力道明確，第4季營運動能佳。

精湛董事長吳俊男表示，公司正從傳統光學篩選設備轉型為智能視覺（AI + AOI），恰巧搭上被動元件景氣翻揚，子公司先聯科技接獲許多訂單，但目前產能有限，正積極擴充。今年前九月累積營收約5.97億元，年增24%，轉型已初見成效。

檢視公司過去第2季財報，每股純益0.96元，年增12倍，毛利率53%，年增6個百分點。第3季營收2.49億元，季增31%，法人推估因營運規模增加，第三季獲利顯著成長可期。公司連續成長，顯示體質漸漸轉佳。

除本業精進，公司持續回顧地方。精湛基金會與吳許秀梅上月共同捐贈2輛到宅服務車，分別提供華山基金會北港及水林愛心天使站使用，投入關懷訪視、陪同就醫、協助取藥，讓愛心深入偏鄉。

精湛以光學篩選機為本業，占營收約八成，專注電子元件檢測領域、外觀良率等檢查設備，公司將深度學習技術全面導入檢測演算法，大幅優化複雜表面瑕疵的判讀精度與速度，強化既有篩選機的智能化水準，更將應用範圍拓展至生技、晶片半導體等高精密領域，目前擁有近50項專利技術。