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CCL 三雄月營收創高 外資：PTFE對高階CCL TAM影響有限

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

CCL三雄9月營收創高，券商同時認為，PTFE（聚四氟乙烯）仍處於認證階段，在特定高階PCB中僅用於有限層數。因此，其對高階CCL TAM的影響有限。

亞系券商表示，CPO 可能要到2030年才會導入。屆時CPO scale-up switch內部的PCB板仍需支援800G／1.6T的傳輸速度（甚至可能更低），因此，即使透過光學技術可將最高傳輸頻寬提高至3.2T，仍然需要高階PCB傳輸，CCL規格至少維持在M6。

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