經長：無人機產值衝500億

經濟部長龔明鑫昨（5）日在Podcast專訪中表示，台灣一定要發展無人機產業，打造為「護國」神山，經濟部預估2030年無人機產值由原訂400億元上修至500億元，全台灣中小企業、傳產都能跨足無人機產業。

他表示，在國防上，台灣一定發展無人機，擁有20幾萬架無人機才能達到威嚇效果，此外，無人機必須「非紅」，以確保安全及韌性，零組件及軟體都要自己做，才能不怕斷貨或進口困難等。

龔明鑫形容，無人機產值雖無法跟半導體相比，但它的確是「護國」神山，且全球對非紅供應鏈需求高，台灣未來在民主供應鏈中扮演重要角色。