蘇姿丰傳今訪合作台廠

市場傳出超微（AMD）執行長蘇姿丰今（6）日到訪台灣，中午將簡短接受媒體訪問。業界傳出，蘇姿丰行程包括走訪台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等相關合作供應鏈，確保下半年量產的MI450系列AI伺服器和明年MI455系列的出貨順利。

蘇姿丰訪台行程仍保持一貫低調路線，大多為不公開的會議行程。業界傳出，現在產能吃緊狀況不僅導致漲價，缺貨更向上下游延伸，蘇姿丰此行鞏固供應鏈，要確保2027年及2028年供貨動能，降低缺貨、漲價影響性。預計將會走訪台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達等相關AI伺服器供應鏈。被點名業者低調不予回應，僅指出公司內部會議行程不便對外透露。

超微下半年開始量產MI450系列AI平台，採用台積電2奈米先進製程、CoWoS先進封裝，並委由鴻海、廣達、緯創、英業達等相關代工廠進行L6～L11的AI伺服器代工生產。MI450系列已經在第3季於台積電投片量產，預計今年底前開始逐步拉高產能，明年進入放量出貨階段。蘇姿丰本次訪台重點在明年上半年接棒生產的MI455系列產能能否順利到位。

鴻海是超微AI伺服器主力供應商之一，從基板、散熱模組到整個AI伺服器組裝，出貨給微軟與甲骨文等CSP，集團所生產的高速交換器或是光傳輸設備等，也搭配超微伺服器一起出貨。