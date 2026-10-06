Rapidus揪伴衝先進製程 閎康左右逢源躍大贏家

Rapidus揪伴衝先進製程，相關晶片檢驗分析由台灣材料分析實驗室大廠閎康（3587）獨家負責，隨著Rapidus量能放大，閎康也將迎來更多訂單；加上閎康也承攬台積電（2330）熊本廠檢驗分析業務，閎康左右逢源，成為大贏家。

閎康在台積電布局日本之前，即持續深耕日本市場，在材料分析市場穩定成長之際，回應當地客戶需求，第一座故障分析實驗室已於9月於北海道啟動服務，可達支持日本市場對於先進製程發展的研發所需。

閎康董座謝詠芬日前強調，日本市場近年需求穩健提升，閎康已成功切入當地材料商、設備商及晶圓廠供應鏈，並與日本半導體大廠在先進製程計畫合作，布局2奈米以下甚至1.4奈米節點的服務。同時，閎康實踐對客戶在地化服務的願景，第4季開始規劃於關東地區、東北地區規劃一系列實驗室的拓展時程。

北美市場方面，閎康在台灣高階產品供應鏈的帶動下，已多年服務北美地區先進製程客戶，基於強化即時性服務之效益，閎康將於2027年於美國在地提供故障分析、與材料分析服務，與美國客戶共同面向AI 時代高速成長之晶片研發趨勢，成為營運成長之動力。

閎康統計，2025年日本市場業績比重約15%；美國市場營收比重約8%、約4.78億元，兩大區域今年成長幅度可望持續超越公司本身平均成長幅度。

閎康持續積極跨國布局，鎖定美國、日本等地，持續推動「Lab Foundry」商業模式，其中日本北海道實驗室除了既有材料分析（MA）布局，也延伸到故障分析服務。