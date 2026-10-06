台積電Q3業績有望達財測高標

台積電（2330）本周將公布9月營收，市場期待隨AI商機持續熱轉，第3季營運實績有望達財測高標、甚至有機會超標，基本面成為吸引市場買盤持續進駐最大助力。

台積電營運熱轉，摩根大通證券（小摩）搶先在法說前給予台積電「優於大盤」評級，目標價由3,200元上調至3,300元，為台積電法說會前，首家上調目標價的外資券商。

台積電日前公布8月合併營收約5,148.06億元，月增10.1%，年增53.3%，連續四個月改寫新高紀錄，單月營收首度飛越5,000億元，法人推估，台積電7、8月美元營收達第3季財測逾67%。

台積電前一次法說會預估，第3季美元營收約446億美元至458億美元，再次挑戰新高，以中間值換算，約季增12%；毛利率估65%至67%，營益率估56%至58%。

法人原先推估，以1美元兌新台幣32元原為基礎，台積電美元財測換算，第3季新台幣營收約介於1兆4,272億元至1兆4,656億元，以平均值來看，8、9月單月營收在4,798.1億至4,990.1億元就能達標，在上月衝破5,000億元後，市場氣氛更加樂觀。

法人預估，台積電9月營收約介於4,448億元至4,832億元，將較8月的新高下滑，月減約6.1%至13.6%，但仍將為歷年同期最佳。