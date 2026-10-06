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台積電法說前市場押寶 市值飆衝66兆元新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

台積電（2330）預計下周四（15日）舉行法說會，市場提前押寶，昨（5）日股價早盤開高走高，盤中一度衝上2,580元新天價，終場收2,575元、上漲75元，仍為歷史收盤最高價，市值衝上66兆元，寫新猷，換算約2.1兆美元。

台積電昨天股價勁揚，貢獻大盤漲點逾600點，是加權指數衝高的多頭總司令。台積電ADR上周五收高，市值達2.45兆美元，居全球市值第六大企業，周一早盤漲約1%；以昨天普通股收盤價市值計算，台積電市值仍落後SpaceX的2.16兆美元，為全球第七大市值企業。

台積電製程技術領先，在AI時代通吃各大廠先進製程訂單，享有「贏者全拿」優勢，推升股價與市值一路向上。

台積電市值在2024年10月法說會後首度攀上1兆美元，成為有史以來第一家市值突破1兆美元的亞洲科技公司，也是美股第一家站穩1兆美元市值的非美企業。

隨著AI晶片與先進製程需求持續狂飆，台積電在美國掛牌的ADR今年2月24日收在385.75美元，市值跨越2兆美元，換算市值不到兩年就翻一倍。

台積電股價大漲，股息也持續增加，行政院國家發展基金（國發基金）目前是台積電單一最大法人股東，持有約165.37萬張，持股比率約6.38%，可說是最大受惠者，除了股息領好領滿，隨著台積電市值與股價不斷攀升，股票身價也水漲船高。

國發基金持股市值同步提升。根據統計，從台積電2024年底封關收盤價1,075元，至2025年底封關收盤價1,550元這段期間的股價走勢來計算，2024年底國發基金持有台積電市值約1兆7,777.38億元，2025年底持股市值增至約2兆5,632.5億元，一年內增加7,855.12億元，年成長幅度約44.1%。

台積電自2019年改採季配息以來，進行28次除息，全部成功填息，並且有23次在當日填息。今年9月16日，台積電史上第一次每股季配息7元（為2026年1季股利）的除息交易，也在開盤半小時內完成填息，預計10月8日發放，國發基金單季股息可領近115.76億元。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，若退休後未賣持股，股息可領8.75億元。台積電第2季仍將季配息約7元，除息交易日為今年12月10日。

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