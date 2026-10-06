聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海月底科技日 聚焦三重點

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）拍板，年度「鴻海科技日」（HHTD26）將在10月30日登場。鴻海已於集團官網預告，今年準備更多精彩內容，帶你用不同方式探索科技、體驗未來。鴻海為全球AI伺服器龍頭，預期AI基礎建設、電動車與輝達下一代AI伺服器平台，將成為外界關注焦點。

鴻海科技日活動是每年一度的盛會，外界可以透過科技日展示內容，一窺鴻海最新技術與布局動態。

鴻海指出，今年科技日規劃科技創新館，讓外界瞭解最新科技與應用，以AI為核心，從AI基建、詞元工廠（Token Factory）到實體AI，延伸智慧製造、電動車、智慧城市、機器人、半導體、數位健康、衛星、量子等領域，一次看見鴻海最新科技布局與應用成果。

至於科技教育館，將讓孩子探索15種未來職業。現場規劃五大主題、15種未來職業體驗，透過任務闖關、未來護照與職業卡，讓大小朋友一起探索科技與未來工作的更多可能。

鴻海並規劃智慧電動車試乘區，讓外界不只能近距離看最新智慧電動車，更能實際上車試乘，親自感受智慧移動帶來的全新體驗。

針對輝達新一代AI伺服器平台，由於Vera Rubin平台已經開始量產，目前量產的進度如何，何時可大量出貨，將成為法人關注焦點。

科技 鴻海 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鴻海科技日10月30日登場！一連舉辦兩天 AI基建將成焦點

鴻海德州廠動起來 供貨甲骨文

009831不配息、發行價10元！馮志源：電力＋算力雙核心…瞄準AI下半場

科技型ETF商品 電力滿格

相關新聞

台灣首家！鴻海9月營收上兆元 AI與 iPhone雙主軸熱轉

鴻海昨（5）日公布9月合併營收首度衝上兆元大關、達1.15兆元，創單月歷史新高，月增25.7%，年增38.42%，是台灣上市櫃公司第一家單月營收突破1兆元的企業。

台積電法說前市場押寶 市值飆衝66兆元新高

台積電預計下周四（15日）舉行法說會，市場提前押寶，昨（5）日股價早盤開高走高，盤中一度衝上2,580元新天價，終場收2,575元、上漲75元，仍為歷史收盤最高價，市值衝上66兆元，寫新猷，換算約2.1兆美元。

資策會人工智慧研究院院長戴偉峻：建立AI資安防護網

資策會人工智慧研究院院長戴偉峻指出，AI Agent未來兩年內將迎來全面大爆發，特別是具備動態決策能力的自主型Agent需求龐大。目前市場導入熱度高，但多數企業尚未建立相對應的治理架構與安全機制，實際運作時更頻頻出現權限超出原設計範圍的狀況，隱藏資安風險，相關規範與防護機制必須跟上。

鴻海月底科技日 聚焦三重點

鴻海拍板，年度「鴻海科技日」（HHTD26）將在10月30日登場。鴻海已於集團官網預告，今年準備更多精彩內容，帶你用不同方式探索科技、體驗未來。鴻海為全球AI伺服器龍頭，預期AI基礎建設、電動車與輝達下一代AI伺服器平台，將成為外界關注焦點。

信驊9月營收好威 連11月締新猷

股王信驊昨（5）日公布9月合併營收16.36億元，連續11個月創單月歷史新高，推升第3季業績改寫單季新猷並優於預期。法人指出，AI市況持續火熱，推升BMC（遠端伺服器控制晶片）需求強勁，信驊為BMC龍頭，將持續大咬AI商機，帶旺營運。

大立光9月營收月增15% 攀近一年高點

大立光昨（5）日公布9月合併營收57.79億元，攀上去年10月以來高點，月增15%，但較去年同期衰退7%。展望後市，大立光指出，以客戶拉貨狀況來看，預估10月與9月差不多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。