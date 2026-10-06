鴻海月底科技日 聚焦三重點

鴻海（2317）拍板，年度「鴻海科技日」（HHTD26）將在10月30日登場。鴻海已於集團官網預告，今年準備更多精彩內容，帶你用不同方式探索科技、體驗未來。鴻海為全球AI伺服器龍頭，預期AI基礎建設、電動車與輝達下一代AI伺服器平台，將成為外界關注焦點。

鴻海科技日活動是每年一度的盛會，外界可以透過科技日展示內容，一窺鴻海最新技術與布局動態。

鴻海指出，今年科技日規劃科技創新館，讓外界瞭解最新科技與應用，以AI為核心，從AI基建、詞元工廠（Token Factory）到實體AI，延伸智慧製造、電動車、智慧城市、機器人、半導體、數位健康、衛星、量子等領域，一次看見鴻海最新科技布局與應用成果。

至於科技教育館，將讓孩子探索15種未來職業。現場規劃五大主題、15種未來職業體驗，透過任務闖關、未來護照與職業卡，讓大小朋友一起探索科技與未來工作的更多可能。

鴻海並規劃智慧電動車試乘區，讓外界不只能近距離看最新智慧電動車，更能實際上車試乘，親自感受智慧移動帶來的全新體驗。

針對輝達新一代AI伺服器平台，由於Vera Rubin平台已經開始量產，目前量產的進度如何，何時可大量出貨，將成為法人關注焦點。