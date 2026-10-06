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大立光9月營收月增15% 攀近一年高點

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）昨（5）日公布9月合併營收57.79億元，攀上去年10月以來高點，月增15%，但較去年同期衰退7%。展望後市，大立光指出，以客戶拉貨狀況來看，預估10月與9月差不多。

大立光結算，第3季合併營收156.51億元，季增15%，年減11%；前三季合併營收448.6億元，年增2%。

大立光預計本周四（8日）召開法說會，為台股科技法說會旺季揭開序幕，外界預期，CPO新事業進展將是焦點。大立光董事長林恩平先前透露，已有一家光纖陣列（FA）量產訂單，近日完成自動化試產線架設，最快明年中量產貢獻營收。

因應未來產能擴充需求，大立光今年6月以來已七次出手購地，累計斥資80.77億元，超越上半年資本支出48億元。外界預期，大立光2026年資本支出將再創新高，連三年突破百億元。

至於鏡頭本業，法人預期，大立光受惠首款折疊iPhone將開賣，以及iPhone 18 Pro系列可變光圈鏡頭較傳統7P鏡頭漲價，有助推動旺季效應。

大立光表示，10月出貨結構中，2,000萬畫素鏡頭占10%至20%、1,000萬畫素鏡頭占60%至70%。法人分析，可變光圈鏡頭為大立光新產品，有利推升產品均價（ASP），惟毛利率變數是觀察指標。隨iPhone鏡頭出貨進入傳統旺季，大立光下半年營運有望逐季成長。

林恩日前透露，今年大客戶部分新機將於明年第1季亮相，旺季效應可能往後面壓縮，第4季會是今年最忙的一季。外界預期，大立光本季營收將攀全年高峰。

大立光 營收 林恩平

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