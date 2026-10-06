台灣首家！鴻海9月營收上兆元 AI與 iPhone雙主軸熱轉

鴻海（2317）昨（5）日公布9月合併營收首度衝上兆元大關、達1.15兆元，創單月歷史新高，月增25.7%，年增38.42%，是台灣上市櫃公司第一家單月營收突破1兆元的企業。

法人分析，鴻海9月業績勁揚並創台股紀錄，主要受惠AI伺服器出貨暢旺，以及蘋果iPhone 18 Pro系列新機上市鋪貨潮，第4季業績在AI與iPhone雙主軸持續熱轉帶動下，可望續強。

鴻海結算，第3季合併營收3.26兆元，為歷年最強第3季，季增20.44%，年增47.12%；前三季合併營收7.66兆元，創同期新高，年增39.53%。

鴻海在2006年達成「年營收兆元」里程碑，當年度營收為1.32兆元，當時已是台灣企業最強。20年後，鴻海再度打破自己的紀錄，這次一個月業績就衝上兆元，再度傲視全台企業。

展望本季，鴻海表示，AI營運將繼續成長，且資通訊（ICT）產品仍在下半年傳統旺季期間，可望帶動整體營運表現符合目前市場預期，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

鴻海指出，9月主要產品類別與8月相較，「消費智能產品類別」呈現強勁成長，主要受惠9月新產品發布；「元件及其他產品類別」、「雲端網路產品類別」與「電腦終端產品類別」則顯著成長，主要受惠AI產品拉貨動能強勁。

與去年同期相較，9月「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與「電腦終端產品類別」呈現強勁成長，反映AI產品拉貨動能強勁；「消費智能產品類別」則約略持平，主要受到出貨價格提高影響。

就第3季來看，與去年同期相比，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與「電腦終端產品類別」強勁成長，主要受惠AI產品拉貨動能強勁，以及電腦終端產品的出貨價格提高與拉貨動能；「消費智能產品類別」顯著成長，反映拉貨動能與出貨價格提高。

就前三季而言，與去年同期相較，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」出現強勁成長，受惠AI產品拉貨動能強勁；「消費智能產品類別」與「電腦終端產品類別」顯著成長，反映拉貨動能與出貨價格提高。

為了因應AI市況持續強勁，鴻海董事會先前已經通過，將發行總額不超過600億元的無擔保普通公司債。外界推測，鴻海透過財務操作，增加集團擴充產能的銀彈。

鴻海看好，明年客戶對AI產能需求仍非常強勁，預期資本支出持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產計畫；其中，應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州研發與製造能力。

鴻海在AI伺服器與機櫃領域持續擴大全球市占率之際，電動車事業同步擴張，近期陸續傳出佳音，電動車版圖持續拓展紐澳與中東等市場，同步貢獻營運。

鴻海昨天股價上漲3元，收254元，成交量4.52萬張，三大法人近五個交易日合計買超1萬多張。