無人機護國神山「一語雙關」 龔明鑫：消耗品要拚量產降成本

在AI供應鏈關鍵角色、以台積電為首的護國群山之外，台灣打造的另一座護國神山就是非紅供應鏈的無人機產業，經濟部長龔明鑫今天表示，推動無人機供應鏈自主化，主要是降低對特定來源的依賴，提升關鍵零組件自行開發與生產能力，以因應相關零件一旦進口受阻的風險。

龔明鑫接受Youtube節目「敏迪選讀」專訪時表示，無人機統籌型計畫6年後，即2030年可創造400億元的產值，但現在看來，產值規模可能擴大至500億元也說不定，因為無人機發展的趨勢非常明顯。

龔明鑫解釋，台灣的無人機產業發展有兩層很大的意義，無人機產業的產值雖然比不上半導體，但大家仍認為它是另一個護國神山，這是一語雙關的意義，因為無人機確實是國防上需要的座山，具有護國的實力，「基於我們本身需要，所以再怎麼樣也要把它發展起來」。

其次，台灣在全世界半導體供應鏈的角色舉足輕重，扮演關鍵性的角色，龔明鑫相信無人機也是這樣的角色，越來越明顯，這是因為全世界無人機的民主供應鏈需求，當供應鏈面臨斷鏈危機時，台灣有資源可以處理這樣的問題。

龔明鑫並且提到統籌型計畫發展三晶二軟，政府要在技術上協助廠商研發，補足供應鏈上的缺失部分，第一階段是無人機的非紅化，即去中國化供應鏈，因為不知道中國哪一天會突然零件斷貨， 自主生產才能確保韌性。第二階段是希望每一個零組件及軟體，台灣都有自行開發的能力，確保安全與韌性，萬一哪一天進口困難時，台灣要有自己生產的能力與能量。

經濟部盤點各種零組件的製造，包括機身、引擎、電池等，有一些可能技術門檻高，有一些只是因為不具備量產的市場，影響廠商投入開發的意願，三晶二軟就是其中之一，晶片包括飛控、通訊，以及衛星定位晶片，軟體則有飛控軟體及地面控制軟體。

龔明鑫指出，烏俄戰爭改變了戰爭型態，無人機扮演了關鍵性的角色，以前的無人機多數用於巡檢等功能，一台可以用很久，但現在無人機應用在戰場上，則成了消耗品。

龔明鑫說，當無人機成為消耗品，就必須具備快速量產的能力，同時把成本壓低，把成本壓低的能力，除了中國以外，台灣的生產效率在全球深具有優勢，產品經過台灣量產後，成本可以大幅下降，這也是國際大廠紛紛尋求與台灣合作的原因。他指出，許多國際廠商技術很強，但量產能力不足，成本也壓不下來，而台灣具備量產及降低成本的能力，因此吸引國際大廠陸續與台灣合作。