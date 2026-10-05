雷虎科技鐵三角彈射試飛成功 鋁合金沖壓無人機10月進軍AUSA軍工展

雷虎科技（8033）5日宣布，已在雲林縣成功完成雷虎「鐵三角PAPADELTA PD-136」彈射起飛與飛行測試。本次測試完成驗證鋁合金沖壓無人機機體及氣動力彈射系統之整合，象徵雷虎中長程無人機平台研發再向前推進。

雷虎科技同時表示，將參加10月12日至14日於美國華盛頓特區舉行的「AUSA 2026美國陸軍協會軍工展」，展出上述相關無人載具產品，進一步深化與美國國防產業及國際軍工夥伴合作，積極拓展美國、歐洲及全球無人載具市場。

雷虎科技總經理蘇聖傑強調，雷虎科技以「自主研發、MIT製造、非紅供應鏈及國際合作」為核心，持續提升台灣無人載具產業在全球國防供應鏈的能見度與競爭力。

雷虎鐵三角PAPADELTA PD-136搭載雷虎自主開發的Titan Power 250cc二行程引擎，規劃任務酬載10至15公斤、航程300公里以上。機體採鋁合金沖壓成型，結構簡化，可提升量產效率並控制成本，鎖定可規模化製造的中長程無人載具市場。

雷虎科技表示，鐵三角PAPADELTA無人機系統採氣動力彈射，與德國業者合作開發，可車載、模組化部署。同一車載平台規劃搭載多架雷虎鐵三角PAPADELTA PD-136，具備快速、連續彈射能力，提升機動部署與多機運用效率。

另外，雷虎科技稍早與國家中山科學研究院簽署合作備忘錄，雙方就「微型渦輪噴射引擎製作與測試技術」展開合作，推動台灣無人載具關鍵動力與核心零組件自主化，並強化非紅供應鏈能量，將於10月赴美參展。

蘇聖傑表示，雷虎科技已投入研發渦輪噴射引擎版本雷虎鐵三角PAPADELTA PD-136J，規劃導入中科院CS-80微型渦輪噴射引擎。

雷虎科技鐵三角PAPADELTA平台採「250cc活塞引擎」與「CS-80渦噴引擎」雙動力路線，活塞版本對應長航程與酬載任務，渦噴版本對應高速任務，彈性高，極具市場競爭力。