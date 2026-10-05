AI浪潮 去年電子及半導體生產用機械設備業產值創高

經濟部統計處今天表示，AI浪潮推升需求延續，114年電子及半導體生產用機械設備業產值，去年達新台幣2522億元，年增20.2%，創歷史新高；今年1至7月年增幅度擴大至40.1%，預期今年全年設備業產值將再創新猷。

出口方面，台灣電子及半導體生產用機械設備業今年1至8月出口26.28億美元，年增44.7%；對東協出口占比提升至37.7%，超越中國大陸及香港，排名躍升第1。

經濟部統計處今天發布新聞稿表示，隨5G、人工智慧、高效能運算（HPC）等新興科技應用蓬勃發展，驅動相關供應鏈擴充產能及投資設備，挹注設備業產值成長動能，110年以來產值大致呈成長態勢，但112年因終端需求疲弱，產業調整庫存，廠商對設備投資轉趨保守，致產值年減13.2%。

統計處說明，隨全球經濟穩步成長，設備投資動能回升，113年產值重返成長軌道，又逢AI浪潮推升需求延續，114年產值達新台幣2522億元，創歷史新高，年增20.2%。今年1至7月年增幅度擴大至40.1%，預期今年全年設備業產值將再創新猷。

統計處表示，近年全球興起AI浪潮，台灣半導體及伺服器相關供應鏈居全球核心地位，為擴增產能以因應不斷增加的需求，加上先進製程迭代升級，帶動今年1至7月半導體生產用、印刷電路板生產設備及零組件、其他電子生產設備及零組件皆以逾4成的增幅高速成長。

其中，半導體生產用設備及零組件占整體設備業產值高達83.1%，較110年提升21.4個百分點；平面顯示器生產設備及零組件則受面板產業需求平疲影響，114年產值年減35.6%，今年1至7月續減11.3%。

此外，統計處提到，隨國內廠商加速技術升級與提升自製能力，加上台灣高度協同的半導體生態系，吸引國際設備大廠深化在台投資布局，挹注國內設備供給量能，推升電子及半導體生產用機械設備業內銷占比逐步成長，114年占比首破6成，較110年50.3%提升10.5個百分點，進口依存度也逐漸下降，從110年88.9%降至114年85.2%。

在出口方面，統計處表示，台灣電子及半導體生產用機械設備業今年1至8月出口26.28億美元，年增44.7%。按出口地區觀察，今年1至8月對東協出口成長109.1%，占比提升至37.7%，超越中國大陸及香港，排名躍升第1。中國大陸及香港則受美中科技紛爭影響，廠商逐漸將生產基地移回國內或擴增中國大陸以外的生產基地，導致今年1至8月下降至33.3%，排名居次。