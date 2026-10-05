經濟部長：無人機很可能成護國神山 發揮實質護國效果

經濟部長龔明鑫今天表示，為期6年的「無人載具產業發展統籌型計畫」，原預估至2030年可創造新台幣400億元產值，但以目前發展趨勢來看，預估將突破500億元。他強調，無人機很可能是台灣下一座護國神山，發揮實質的「護國」效果。

立法院8月三讀通過6年新台幣442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」預算案。經濟部長龔明鑫日前接受「敏迪選讀」專訪，說明無人機產業發展議題，訪談片段於今天播出。

經濟部長龔明鑫說明，442億中的90幾億是買無人機，大多用於巡檢，如以前台電人工巡檢電塔很危險，現在用無人機可以做到非常精細，成本低且安全，時效性也高。另外，如內政部救災、農業部等單位也會使用到無人機，各部會多少有相關需求。

他說，計畫中的143億是提供無人機技術升級協助。在尚未達到商業用途時，先透過法人科專計畫，由工研院技轉給廠商運用；可以商業化的部分，就用業界科專補助廠商進行研發。另外經費也運用在場域建置，試飛場域未來可能會有20、30個，這都需要經費支持。

龔明鑫表示，無人機技術的協助研發與開發，主因是為了補齊國內供應鏈的缺口，並分兩階段推動。第一階段為要求全機非紅化，出於國家安全與韌性考量；第二階段則致力於達成所有零組件與軟體的自主開發能力，確保未來若面對進口中斷時，台灣具備自給自足的生產能量。

龔明鑫說明，政府在盤點整體無人機系統時發現，機身製造、引擎推動與電池等項目多數已具備基礎，部分項目因技術門檻高或缺乏量產市場，導致廠商意願低落，如今隨市場需求浮現與政府研發補助，已吸引業者投入，其中就包括關鍵的「三晶二軟」技術，包含飛控、通訊及衛星定位等3款晶片，以及飛控與地面控制2套軟體。

龔明鑫表示，無人機整機出口成長極為迅速，去年全年出口額新台幣29.5億元，不到1億美元，今年光是前4個月近1.5億美元，超越去年一整年；但目前國內生產的無人機中，許多關鍵零組件仍仰賴國際零組件如熱像儀，這也正是政府當前投入研發的部分。

針對如何打進國際市場，龔明鑫提到，工研院已與美國Green UAS簽署合作，在台通過認證即等同通過美方Green UAS（綠色無人機）標準，目前也正在洽談Blue UAS，希望可以往在台通過認證，送至美國可以很快通過的方向前進。

關於無人機發展以內需養市場為走向，容易被解讀為無人機廠商須靠政府養。龔明鑫澄清，國內無人機去年產值已達100多億元，而統籌型計畫規模為6年90多億元，平均一年不到20億元，業者不可能單靠政府生存，且已有海外訂單。

針對無人機未來展望，龔明鑫表示，原本預估統籌型計畫至2030年可創造400億元產值，如今看來也許會突破500億元；他強調，無人機產業發展具2項重大意義，第一是無人機很可能是下一座護國神山，認為是一語雙關，無人機能達到「護國」的實質效果；第二是扮演如半導體般舉足輕重的關鍵角色，當全球民主供應鏈面臨威脅或斷貨時，台灣能提供關鍵支援。