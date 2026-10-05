研調：2035年人形機器人 年出貨量增至260萬台

研調機構Omdia報告預估，2035年人形機器人年全球出貨量可達260萬台。短期出貨主力為倉儲機器人、協作機器人等。實體AI市場規模，將從2025年的814億美元，成長到2035年的1.1兆美元，複合年成長率33.5%。

Omdia指出，實體人工智慧將人工智慧導入於真實世界運作的裝置，涵蓋機器人、車輛以及無人機。帶動此項需求的並非題材炒作，而是勞動力短缺的現實狀況。目前約有470萬台工業機器人於工廠投入運作。人形機器人在2025年進入量產，出貨量為1.3萬台，其中87%由中國生產。

Omdia說明，人形機器人應用實體AI採用的晶片架構，與雲端人工智慧不同。推論運算於裝置本機執行，反應時間須低於10毫秒，整機耗電量介於500至1000瓦。單台人形機器人搭載超過50顆晶片（約占整機成本15%），以及傳輸速率高於1 TB/s的記憶體。

Omdia評估，人形機器人供應鏈瓶頸首先會發生在機器人專用影像傳感器、力與扭力傳感器（2024年市場規模5億美元，預計2032年成長至79億美元）、單價50美元以下的推論單晶片系統（SoC），以及碳化矽（SiC）功率元件。索尼掌握影像感測器40至45%的市占率；多數實體人工智慧SoC由台積電製造。