快訊

黃仁勳大玩「男男吻」嘴對嘴！對方身分曝光 太太給了一眼神

12歲童豆腐岬獨泳體力耗盡險遭吞沒 海巡拋繩袋搶命驚險畫面曝

3颱共存！明後天降雨趨緩「低溫下探20度」 這時間氣溫回暖水氣增

聽新聞
0:00 / 0:00

研調：2035年人形機器人 年出貨量增至260萬台

中央社／ 台北5日電

研調機構Omdia報告預估，2035年人形機器人年全球出貨量可達260萬台。短期出貨主力為倉儲機器人、協作機器人等。實體AI市場規模，將從2025年的814億美元，成長到2035年的1.1兆美元，複合年成長率33.5%。

Omdia指出，實體人工智慧將人工智慧導入於真實世界運作的裝置，涵蓋機器人、車輛以及無人機。帶動此項需求的並非題材炒作，而是勞動力短缺的現實狀況。目前約有470萬台工業機器人於工廠投入運作。人形機器人在2025年進入量產，出貨量為1.3萬台，其中87%由中國生產。

Omdia說明，人形機器人應用實體AI採用的晶片架構，與雲端人工智慧不同。推論運算於裝置本機執行，反應時間須低於10毫秒，整機耗電量介於500至1000瓦。單台人形機器人搭載超過50顆晶片（約占整機成本15%），以及傳輸速率高於1 TB/s的記憶體。

Omdia評估，人形機器人供應鏈瓶頸首先會發生在機器人專用影像傳感器、力與扭力傳感器（2024年市場規模5億美元，預計2032年成長至79億美元）、單價50美元以下的推論單晶片系統（SoC），以及碳化矽（SiC）功率元件。索尼掌握影像感測器40至45%的市占率；多數實體人工智慧SoC由台積電製造。

人形機器人 機器人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

卡位特斯拉Optimus量產商機 盟立搶機器人財

中狂囤半導體製造設備浸潤式深紫外曝光機 美籲禁售

AI市場上看8270億美元！00918布局廣達、緯穎、華碩 金融股同步打底

鑽石產業變局／鑽石跌到白菜價 靠AI晶片散熱需求找到第二生命

相關新聞

雷虎科技鐵三角彈射試飛成功 鋁合金沖壓無人機10月進軍AUSA軍工展

雷虎科技（8033）5日宣布，已在雲林縣成功完成雷虎「鐵三角PAPADELTA PD-136」彈射起飛與飛行測試。本次測試完成驗證鋁合金沖壓無人機機體及氣動力彈射系統之整合，象徵雷虎中長程無人機平台研發再向前推進。

無人機護國神山「一語雙關」 龔明鑫：消耗品要拚量產降成本

在AI供應鏈關鍵角色、以台積電為首的護國群山之外，台灣打造的另一座護國神山就是非紅供應鏈的無人機產業，經濟部長龔明鑫今天表示，推動無人機供應鏈自主化，主要是降低對特定來源的依賴，提升關鍵零組件自行開發與生產能力，以因應相關零件一旦進口受阻的風險。

鴻海科技日10月30日登場！一連舉辦兩天 AI基建將成焦點

2026年鴻海（2317）科技日（HHTD26）將在10月30日登場，根據鴻海科技集團官網顯示，該公司今年準備更多精彩內容，帶你用不同方式探索科技、體驗未來。

彭博：聯電啟動大籌資 將發18億美元可轉債

彭博新聞報導，台灣的聯電（2303）尋求藉由發行兩批可轉換公司債，籌資18億美元。

10月面板報價預測 集邦：全面持平

集邦科技（TrendForce）5日發布十月上旬面板價格預測，包括電視、監視器的筆電用面板報價均持平。

特斯拉Terafab接觸台積電探索合作方案 業界看英特爾仍扮演關鍵

市場傳出特斯拉和SpaceX共同發起的Terafab計畫接觸台積電（2330）探索在美國的合作方案，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前已於社群平台 X 親自證實雙方正進行討論，引發業界關注，業界認為，不論最後是否成局，英特爾仍將在Terafab專案投資中扮演關鍵角色，英特爾也是台積電的大客戶之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。