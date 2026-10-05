聽新聞
0:00 / 0:00
研調：2035年人形機器人 年出貨量增至260萬台
研調機構Omdia報告預估，2035年人形機器人年全球出貨量可達260萬台。短期出貨主力為倉儲機器人、協作機器人等。實體AI市場規模，將從2025年的814億美元，成長到2035年的1.1兆美元，複合年成長率33.5%。
Omdia指出，實體人工智慧將人工智慧導入於真實世界運作的裝置，涵蓋機器人、車輛以及無人機。帶動此項需求的並非題材炒作，而是勞動力短缺的現實狀況。目前約有470萬台工業機器人於工廠投入運作。人形機器人在2025年進入量產，出貨量為1.3萬台，其中87%由中國生產。
Omdia說明，人形機器人應用實體AI採用的晶片架構，與雲端人工智慧不同。推論運算於裝置本機執行，反應時間須低於10毫秒，整機耗電量介於500至1000瓦。單台人形機器人搭載超過50顆晶片（約占整機成本15%），以及傳輸速率高於1 TB/s的記憶體。
Omdia評估，人形機器人供應鏈瓶頸首先會發生在機器人專用影像傳感器、力與扭力傳感器（2024年市場規模5億美元，預計2032年成長至79億美元）、單價50美元以下的推論單晶片系統（SoC），以及碳化矽（SiC）功率元件。索尼掌握影像感測器40至45%的市占率；多數實體人工智慧SoC由台積電製造。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。