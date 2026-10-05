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這三檔旗艦 ETF 強勢聯手打造算力頂級天花板

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台美韓 AI 金三角。(資料來源：彭博、台灣證券交易所、大華銀投信官網)
台美韓 AI 金三角。(資料來源：彭博、台灣證券交易所、大華銀投信官網)

「直面天命，戰神歸位！」近期全球流行文化掀起英雄集結熱潮，而在資本市場中，一場橫跨台美韓的「AI復仇者聯盟」也正震撼上映！隨著美債殖利率與國際油價震盪，市場對科技股的挑剔程度達歷史新高。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，在全球AI資本市場上，單打獨鬥的時代已經過去，現在是美台韓AI神級聯隊的檯面下夢幻聯動，投資人不妨善用大華美國MAG7+（009815）、大華優利高填息30（00918）與大華韓國KOSPI 50（009829）組成的美台韓AI黃金三角，正以兼顧多元的布局底蘊與成長契機，全面鎖定2027年爆發的兆級美元AI終極紅利。

郭修誠分析表示，全球AI基礎建設支出規模正加速直奔1兆美元大關。這波浪潮的核心關鍵，莫過於高頻寬記憶體（HBM）的極端供不應求與伺服器先進封裝的產能瓶頸。根據國際研究機構最新報告指出，隨著AI模型規模幾何級數擴張，記憶體與算力晶片的剛性需求正迎來價格與出貨量雙升的黃金期。投資人若過度集中單一市場，極易遭受供應鏈斷鏈或政策法規風險的波動衝擊；唯有透過AI金三角強勢布局，方能掌握AI全產業鏈的核心議價權。

展望2027年，郭修誠表示，AI發展由基礎建設鋪設期全面進入邊緣應用與商業化收穫期。法人指出，台美韓AI金三角組合正精準鎖定三大爆發紅利：

1.美國軟體與頂級算力（009815）： 掌控大型語言模型（LLM）與雲端服務，發揮強大定價權與營收變現力；

2.台灣製造與先進封裝（00918）： 無論AI晶片如何演進，終端伺服器與CoWoS封裝全數由台廠包辦，並兼具高股息護城河；

3.韓國HBM記憶體壟斷（009829）： 獨占高端HBM堆疊技術門檻，三星與SK海力士權重占據關鍵戰略位置，迎接長線評價修復。

郭修誠建議，在面對全球總經環境多變的當下，投資人可採取「美台韓明星隊」分批布局策略，以009815鎖定攻擊、00918鞏固息收防線、009829搶攻價值窪地，一手掌握算力、傳輸與記憶體三大紅利，組合出兼具成長與防禦的投資陣容，直攻2027年AI紅利新巔峰。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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