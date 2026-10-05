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耕興Q3營收14季新高 高階檢測大補

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
耕興董事長黃文亮。圖／耕興提供
耕興董事長黃文亮。圖／耕興提供

高階檢測領導廠商耕興（6146）今（5）日公布9月營收4.17億元，年增10.9％，第3季單季營收12.47億元，寫下14季來新高。公司表示，第4季進入高階旗艦手機換機潮檢測旺季及實體AI終端裝置檢測需求火熱，業績將持續走強，而搭載高通驍龍新晶片的旗艦新機種，更為耕興高階檢測業務大補。

耕興表示，AI筆電、北美企業級商用AP檢測業務熱絡，挹注第三季營收持續走強。第四季旗艦手機換機潮與實體AI檢測熱絡，除原有AI筆電及高階AP網通客戶檢測需求維持高檔外，搭載高通驍龍新晶片AI手機旗艦機種齊發，聚焦5G-A邊緣AI感知協同、手機直連衛星（D2C）與終端直連（D2D）等當紅關鍵技術的射頻及抗干擾檢測、5G-A OTA天線效能、PTCRB／GCF電信法規功能性驗證，以及歐盟CRA（網路韌性法）資安檢測等高門檻、高營收項目同步匯聚，幾乎由耕興全數拿下，公司內部所有營運項目檢測需求同時進案大補，預估將會大幅推升第四季整體營運的總產出時數。

耕興指出，公司長期致力於提供全球大廠終端產品上市前一站式檢測認證的高效極致服務。時序進入pre-6G、NR-NTN R19衛星連網量產版本時代及主打實體AI終端的Wi-Fi 8等前瞻技術規格，隨著未來整合雙網與三網連結的實體AI+衛星連網複合式終端逐步落地，耕興將持續接收來自陸、地、空三網各類AI終端裝置檢測商機，不僅築高全球技術護城河，更將規格升級紅利轉化為強勁獲利動能，推升中長期營運續攀新高峰。

耕興9月合併營收4.17億元，Q3單季營收12.47億元，季增0.40％、年增10.67％，累計今年1至９月合併營收36.81億元，年增9.66％。

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