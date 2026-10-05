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拚AI資安布局 資安院聚焦「AI對抗AI」建國家資安防線

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國家資通安全研究院長龔化中指出，面對人工智慧（AI）快速發展及全球資安威脅演變，將「AI對抗AI」列為核心策略，從威脅情資分析、自主技術研發、產品與供應鏈資安到人才培育同步布局，強化國家資安防護與數位韌性。

龔化中表示，AI技術正加速重塑全球資安攻防環境，過去需要較長時間準備的複雜攻擊，如今可透過AI快速鎖定大量目標，並持續深入探測系統漏洞。隨著攻擊手法日益自動化、規模化及複雜化，傳統仰賴人工監控及既定SOP的防禦模式面臨挑戰，資安防禦亟需導入AI，提升威脅識別、分析及應變能力。

資安院目前積極發展代理式AI（Agentic AI）資安威脅分析技術，整合誘捕系統、網路封包、惡意郵件，以及ISAC、SOC等多元資安情資，運用AI自主分析及關聯推理能力，加速掌握攻擊脈絡、辨識潛藏威脅及研判威脅趨勢，強化跨域聯防效能。

此外，資安院規劃建構「自動化漏洞挖掘」及「智慧化攻防演練」兩大平台，透過AI提升漏洞發現、攻防驗證、風險評估及安全治理能力，讓資安防禦從事件發生後的被動應變，逐步前移至漏洞識別、風險預防及主動驗證，建立可自主掌握並持續演進的AI資安技術。

在產品及供應鏈資安方面，資安院持續推動「產品資安升級行動」，透過漏洞獵捕機制協助國內軟體業者及早發現、修補產品漏洞；TWCERT/CC則推動企業建立產品安全事件應變小組（PSIRT），結合軟體物料清單（SBOM）、漏洞管理及應變通報等機制，並參考歐盟《網路韌性法案》（CRA）等國際規範發展趨勢，協助企業完善產品資安治理，提升供應鏈整體資安韌性及國際競爭力。

人才培育方面，資安院持續辦理「資安技能金盾獎」，透過競賽及實務情境深化學生資安實作能力。2026年第21屆金盾獎共有575人、223隊報名，初賽將於10月17日舉行，決賽預定11月27日登場，持續培育具備技術實力、問題解決及團隊協作能力的資安人才。

資安院表示，面對AI時代快速演進的資安威脅，未來將聚焦「AI × 資安 × 國家韌性」，透過自主技術研發、實務驗證及規模部署，深化威脅情資分析、產品與供應鏈資安及人才培育，逐步建構更快速、全面且深入的國家資安防護體系，強化政府、關鍵基礎設施及整體數位環境的資安韌性。

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