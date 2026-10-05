快訊

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

房仲拿李多慧當賣點招攬「當鄰居」 網炸鍋經紀公司嚴正發聲

這縣市全台「最老」！每4人一位長者 房仲曝1現象日益嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海科技日10月30日登場！一連舉辦兩天 AI基建將成焦點

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
2026鴻海科技日將在10月30日登場。圖／鴻海提供
2026鴻海科技日將在10月30日登場。圖／鴻海提供

2026年鴻海（2317）科技日（HHTD26）將在10月30日登場，根據鴻海科技集團官網顯示，該公司今年準備更多精彩內容，帶你用不同方式探索科技、體驗未來。

首先，科技創新館｜一次看見最新科技與應用。是以 AI 為核心，從 AI Infrastructure、Token Factory 到 Physical AI，延伸智慧製造、EV、智慧城市、機器人、半導體、數位健康、衛星、量子等領域，一次看見鴻海最新科技布局與應用成果。

第二，科技教育館｜讓孩子探索 15 種未來職業。科技也可以邊玩邊學！現場規劃 5 大主題、15 種未來職業體驗，透過任務闖關、未來護照與職業卡，讓大小朋友一起探索科技與未來工作的更多可能。

第三，智慧電動車試乘區｜從看車到親自體驗。不只近距離看最新智慧電動車，更能實際上車試乘，親自感受智慧移動帶來的全新體驗。

第四，鴻海 × 長榮 VIP 貴賓室｜尊榮體驗再升級。今年科技日攜手 EVA Airways Corp. 長榮航空打造 VIP 貴賓室，提供受邀賓客專屬休憩與體驗空間，讓觀展體驗更加舒適完整。

今年的鴻海科技日在10月30日與31日一連舉辦兩天，其中，10月30日是邀請制；10月31日開放一般民眾參觀，地點在南港展覽館1館1樓與4樓。

鴻海 基建

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

流通經營者高峰論壇／連鎖業進化 迎AI新賽局

第24屆育秀盃創意獎開跑 玩轉AI開創下一個可能

聯發科攜手達發科技 加速AI時代全球網路基礎建設升級

AI下半場不只拚晶片！009831一次布局電力、算力到應用…搶攻「AI變現」商機

相關新聞

AMD執行長蘇姿丰再度來台 明中午短暫接受媒體採訪

超微（AMD）執行長蘇姿丰今天閃電抵台，展開亞洲巡迴訪問。據調查，此行停留時間短暫，主要舉辦數場閉門會議，親自盤點下半年至明年的交付時程，預料也將台積電、封測及載板等台灣關鍵夥伴爭取與預約更多產能。

蔡明忠：台灣AI紅利至少再旺一、兩年 明年高個位數成長可期

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」5日舉行贈獎典禮，富邦集團董事長蔡明忠於會前受訪時表示，AI帶動台灣整體經濟發展，對未來一、兩年台灣經濟成長相當樂觀，明年即使沒有雙位數成長，「高個位數也可以期待」，而政府接下來更重要的課題，是如何讓AI帶來的經濟紅利由全民共享。

鴻海科技日10月30日登場！一連舉辦兩天 AI基建將成焦點

2026年鴻海（2317）科技日（HHTD26）將在10月30日登場，根據鴻海科技集團官網顯示，該公司今年準備更多精彩內容，帶你用不同方式探索科技、體驗未來。

彭博：聯電啟動大籌資 將發18億美元可轉債

彭博新聞報導，台灣的聯電（2303）尋求藉由發行兩批可轉換公司債，籌資18億美元。

10月面板報價預測 集邦：全面持平

集邦科技（TrendForce）5日發布十月上旬面板價格預測，包括電視、監視器的筆電用面板報價均持平。

特斯拉Terafab接觸台積電探索合作方案 業界看英特爾仍扮演關鍵

市場傳出特斯拉和SpaceX共同發起的Terafab計畫接觸台積電（2330）探索在美國的合作方案，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前已於社群平台 X 親自證實雙方正進行討論，引發業界關注，業界認為，不論最後是否成局，英特爾仍將在Terafab專案投資中扮演關鍵角色，英特爾也是台積電的大客戶之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。