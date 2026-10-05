鴻海科技日10月30日登場！一連舉辦兩天 AI基建將成焦點

2026年鴻海（2317）科技日（HHTD26）將在10月30日登場，根據鴻海科技集團官網顯示，該公司今年準備更多精彩內容，帶你用不同方式探索科技、體驗未來。

首先，科技創新館｜一次看見最新科技與應用。是以 AI 為核心，從 AI Infrastructure、Token Factory 到 Physical AI，延伸智慧製造、EV、智慧城市、機器人、半導體、數位健康、衛星、量子等領域，一次看見鴻海最新科技布局與應用成果。

第二，科技教育館｜讓孩子探索 15 種未來職業。科技也可以邊玩邊學！現場規劃 5 大主題、15 種未來職業體驗，透過任務闖關、未來護照與職業卡，讓大小朋友一起探索科技與未來工作的更多可能。

第三，智慧電動車試乘區｜從看車到親自體驗。不只近距離看最新智慧電動車，更能實際上車試乘，親自感受智慧移動帶來的全新體驗。

第四，鴻海 × 長榮 VIP 貴賓室｜尊榮體驗再升級。今年科技日攜手 EVA Airways Corp. 長榮航空打造 VIP 貴賓室，提供受邀賓客專屬休憩與體驗空間，讓觀展體驗更加舒適完整。

今年的鴻海科技日在10月30日與31日一連舉辦兩天，其中，10月30日是邀請制；10月31日開放一般民眾參觀，地點在南港展覽館1館1樓與4樓。