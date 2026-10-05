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AI浪潮與先進製程帶動 南科1至8月營收成長達36.50%再創歷史同期新高

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
AI浪潮與先進製程帶動，南科1至8月營收成長達36.50%再創歷史同期新高。圖／南科管理局提供
AI浪潮與先進製程帶動，南科1至8月營收成長達36.50%再創歷史同期新高。圖／南科管理局提供

南部科學園區管理局今天發佈南科今年1至8月營運表現，因主力積體電路產業強勁，營業額2兆4951.24億元較去年同期成長36.50%，再創歷史同期新高。

積體電路產業受高效能運算與AI應用需求、3奈米先進製程放量帶動，南科今年前8個月營業額達2兆1995.73億元，較去年同期成長38.24%；光電產業面板廠持續調控產能穩定獲利、推動轉型，加上不斷電系統銷售持續成長，營業額1271.13億元，較去年同期成長1.51%，整體表現平穩。

電腦及周邊產業受惠全球超大規模資料中心建置熱潮，促進通用型與AI伺服器出貨持續熱絡，營業額548.12億元，較去年同期成長55.77%；通訊產業受惠主流網通設備規格轉換，上游關鍵元件銷售明顯成長，並擴及終端系統，營業額136.24億元較去年同期成長25.74%。

精密機械產業受惠全球半導體擴產與自動化需求，帶動精密元組件及精密儀器設備顯著成長，營業額達841.56億元，較去年同期成長62.39%；生物技術產業在醫療器材與原料藥國際市場開拓有成下，營業額達109.11億元，較去年同期成長18.14%。

南科管理局表示，面對全球科技競爭，南科將以既有的產業聚落為基礎，持續完備大南方半導體S廊帶，串聯上中下游供應鏈，厚植區域經濟韌性，鞏固我國半導體產業的國際領先地位。

營收 先進製程 南科

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