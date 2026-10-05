AI浪潮與先進製程帶動 南科1至8月營收成長達36.50%再創歷史同期新高

市場傳出特斯拉和SpaceX共同發起的Terafab計畫接觸台積電（2330）探索在美國的合作方案，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前已於社群平台 X 親自證實雙方正進行討論，引發業界關注，業界認為，不論最後是否成局，英特爾仍將在Terafab專案投資中扮演關鍵角色，英特爾也是台積電的大客戶之一。

2026-10-05 15:04