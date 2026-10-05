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雷虎鐵三角無人機彈射成功 邁向中長程無人機平台

中央社／ 台北5日電

無人機製造商雷虎科技今天宣布，於10月2日在雲林縣成功完成雷虎鐵三角PAPADELTA PD-136無人機彈射起飛與飛行測試。本次測試完成驗證鋁合金沖壓機體及氣動力彈射系統的整合，象徵雷虎中長程無人機平台研發再向前推進。

雷虎說明，鐵三角PAPADELTA PD-136搭載自主開發的Titan Power 250cc二行程引擎，規劃任務酬載10至15公斤、航程300公里以上。機體採鋁合金沖壓成型，結構簡化，可提升量產效率並控制成本，鎖定可規模化製造的中長程無人載具市場。

雷虎指出，鐵三角PAPADELTA採氣動力彈射，與德國業者合作開發，可車載、模組化部署。同一車載平台規劃搭載多架雷虎鐵三角PAPADELTA PD-136，具備快速、連續彈射能力，提升機動部署與多機運用效率。

雷虎科技表示，已投入研發渦輪噴射引擎版本PAPADELTA PD-136J無人機，規劃導入中科院CS-80微型渦輪噴射引擎。雷虎鐵三角PAPADELTA平台採「250cc活塞引擎」與「CS-80渦噴引擎」雙動力路線，活塞版本對應長航程與酬載任務，渦噴版本對應高速任務。

雷虎科技將參加於10月12至14日於美國華盛頓特區舉辦的AUSA 2026美國陸軍協會軍工展，進一步深化與美國國防產業及國際軍工夥伴合作，積極拓展美國、歐洲及全球無人載具市場，並以自主研發、MIT台灣製造、非紅供應鏈及國際合作為核心，持續提升台灣無人載具產業在全球國防供應鏈的能見度與競爭力。

無人機 雷虎科技

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