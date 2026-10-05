10月面板報價預測 集邦：全面持平

集邦科技（TrendForce）5日發布十月上旬面板價格預測，包括電視、監視器的筆電用面板報價均持平。

TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板第4季面板廠已感受到面板上游零組件成本全面上漲的強大壓力，在不堪負荷下，甚至可能會進一步侵蝕TV面板的獲利，就目前面板廠三大應用只有TV面板穩定獲利的狀況來看，TV利潤的減損勢必會對各面板廠的整體利潤帶來衝擊，在此考量下，面板廠只能積極提出漲價的訴求來反映成本的上漲。實際上目前TV面板需求相較於第3季，有可能出現略為減弱的跡象，甚至不排除電視品牌客戶為了因應面板廠的策略，希望取得面板價格的穩定下，而再次作第4季採購量的挪移調整。整體而言，買賣雙方仍在試探彼此對於漲價的接受程度與底線，而以實際上第4季面板需求相對較弱的狀況下，觀察10月份的TV面板價格走勢，目前預期仍將維持在全面持平的態勢。

第4季監視器面板需求預估將季減8%，減幅相較第3季是擴大的，意味著整體需求維持在較為疲弱的態勢。不過縱使需求偏弱，面板廠因為同步感受到零組件成本大幅上漲的壓力下，在面板價格上沒有主動讓步的空間，品牌客戶也了解此一狀況，雙方對於面板價格維持持平具有一定共識。此外，面板廠也在觀察TV面板價格是否有機會調漲成功，一旦TV面板價格調漲成功，將有助於面板廠跟進調漲MNT面板價格。目前觀察10月份的MNT面板價格，預估仍將維持全面持平態勢。

NB面板本季需求預期將大幅萎縮，以前六大主要品牌客戶的採購需求來看，預估可能季減超過20%，面板廠在第4季的出貨需求上面臨極大的壓力。不過受制於面板上游零組件成本全面大漲的情況，面板廠也沒有太多價格操作來爭取訂單的空間。品牌客戶目前也理解面板廠所面臨的壓力，同時在年底需要控管庫存的前提下，可能也沒有太多重新分配訂單的空間，雙方對於維持面板價格持平都有共識。在此氛圍下，預估10月份的NB面板價格走勢，仍將維持持平態勢。