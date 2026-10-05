快訊

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

房仲拿李多慧當賣點招攬「當鄰居」 網炸鍋經紀公司嚴正發聲

這縣市全台「最老」！每4人一位長者 房仲曝1現象日益嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

趨勢科技TrendAI推出自主漏洞探索服務 幫助企業更快處理威脅

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球AI資安領導者趨勢科技旗下企業事業單位TrendAI 5日宣布，TrendAI Vision One自主漏洞探索服務（Autonomous Vulnerability Discovery）開放封閉預覽。此服務由TrendAI代理式漏洞利用與修復引擎（AESIR）驅動，可在客戶原始碼中識別、驗證漏洞（包括零時差漏洞），並確認修補是否完成。

TrendAI的代理式系統採用專為此用途打造的多模型AI架構，主要使用Anthropic模型。該系統結合自主漏洞探索、漏洞利用識別與威脅獵捕能力，並融入TrendAI Zero Day Initiative（ZDI）全球最大的廠商中立漏洞獎勵計畫所累積的研究成果。在CyberGym測試框架的評估中，該引擎的表現超越單一模型與代理式系統，在CyberGym排行榜上取得更佳成績。

此服務部署並運行於Amazon Web Services（AWS）的Amazon Bedrock。客戶可繼續使用既有的程式碼儲存庫與版本控制系統。

TrendAI平台暨業務長兼TrendAI負責人金敬秀（Rachel Jin）表示，現在程式碼的開發速度比以往更快，攻擊者利用AI發現漏洞的速度也前所未有地加快。自主漏洞探索服務將以精準度為核心打造的AI，結合ZDI二十多年累積的研究成果，直接在客戶現有的程式碼環境中運作，讓客戶能在攻擊者之前找出真正重要的漏洞並完成修補。

TrendAI強調服務有三項差異化優勢，包括偵測準確度，TrendAI內部基準測試顯示，TrendAI的AI模型相較於主流漏洞掃描與靜態分析工具，能識別更多真正存在的漏洞，同時降低誤報數量。其次是由TrendAI ZDI驗證支援，所有發現均由ZDI專家進行驗證，與該計畫及知名Pwn2Own駭客競賽背後團隊累積超過20年的研究成果進行比對。並且原生部署於Amazon Bedrock，讓客戶能持續使用既有的Git儲存庫與程式碼登錄庫作為主要資料來源，原始碼也能留在客戶的AWS環境中。

TrendAI首先會透過需求訪談確認了解客戶的環境。TrendAI ZDI專家會根據訪談資訊制定並調校客製化掃描。為確保安全性，服務團隊會監控並控管每一次掃描，而不是將客戶交給無人監督的黑箱系統。掃描客戶原始碼後，TrendAI會產出完整的漏洞報告，內容包括嚴重性評級、預估 CVSS分數，以及每項發現的詳細說明。每一項發現都會與TrendAI ZDI的漏洞研究交叉比對。客戶完成並部署修補程式後，系統會再次執行掃描以驗證修補效果，並再次與TrendAI ZDI研究成果進行比對，最後提供經驗證的修補狀態，均在客戶的AWS環境中完成。

趨勢科技 資安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

資安院推4大重點工作強化防禦 加速運用AI對抗AI

OpenAI突取消GPT-6.1 Astra發布！內測爆「欺騙、擅自行動」安全疑慮 網：天網要來了？

聯發科攜手達發科技 加速AI時代全球網路基礎建設升級

彭博報告：美中AI差距縮小到只剩3% DeepSeek狂追威脅美國霸主

相關新聞

AMD執行長蘇姿丰再度來台 明中午短暫接受媒體採訪

超微（AMD）執行長蘇姿丰今天閃電抵台，展開亞洲巡迴訪問。據調查，此行停留時間短暫，主要舉辦數場閉門會議，親自盤點下半年至明年的交付時程，預料也將台積電、封測及載板等台灣關鍵夥伴爭取與預約更多產能。

蔡明忠：台灣AI紅利至少再旺一、兩年 明年高個位數成長可期

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」5日舉行贈獎典禮，富邦集團董事長蔡明忠於會前受訪時表示，AI帶動台灣整體經濟發展，對未來一、兩年台灣經濟成長相當樂觀，明年即使沒有雙位數成長，「高個位數也可以期待」，而政府接下來更重要的課題，是如何讓AI帶來的經濟紅利由全民共享。

鴻海科技日10月30日登場！一連舉辦兩天 AI基建將成焦點

2026年鴻海（2317）科技日（HHTD26）將在10月30日登場，根據鴻海科技集團官網顯示，該公司今年準備更多精彩內容，帶你用不同方式探索科技、體驗未來。

彭博：聯電啟動大籌資 將發18億美元可轉債

彭博新聞報導，台灣的聯電（2303）尋求藉由發行兩批可轉換公司債，籌資18億美元。

10月面板報價預測 集邦：全面持平

集邦科技（TrendForce）5日發布十月上旬面板價格預測，包括電視、監視器的筆電用面板報價均持平。

特斯拉Terafab接觸台積電探索合作方案 業界看英特爾仍扮演關鍵

市場傳出特斯拉和SpaceX共同發起的Terafab計畫接觸台積電（2330）探索在美國的合作方案，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前已於社群平台 X 親自證實雙方正進行討論，引發業界關注，業界認為，不論最後是否成局，英特爾仍將在Terafab專案投資中扮演關鍵角色，英特爾也是台積電的大客戶之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。