趨勢科技TrendAI推出自主漏洞探索服務 幫助企業更快處理威脅

全球AI資安領導者趨勢科技旗下企業事業單位TrendAI 5日宣布，TrendAI Vision One自主漏洞探索服務（Autonomous Vulnerability Discovery）開放封閉預覽。此服務由TrendAI代理式漏洞利用與修復引擎（AESIR）驅動，可在客戶原始碼中識別、驗證漏洞（包括零時差漏洞），並確認修補是否完成。

TrendAI的代理式系統採用專為此用途打造的多模型AI架構，主要使用Anthropic模型。該系統結合自主漏洞探索、漏洞利用識別與威脅獵捕能力，並融入TrendAI Zero Day Initiative（ZDI）全球最大的廠商中立漏洞獎勵計畫所累積的研究成果。在CyberGym測試框架的評估中，該引擎的表現超越單一模型與代理式系統，在CyberGym排行榜上取得更佳成績。

此服務部署並運行於Amazon Web Services（AWS）的Amazon Bedrock。客戶可繼續使用既有的程式碼儲存庫與版本控制系統。

TrendAI平台暨業務長兼TrendAI負責人金敬秀（Rachel Jin）表示，現在程式碼的開發速度比以往更快，攻擊者利用AI發現漏洞的速度也前所未有地加快。自主漏洞探索服務將以精準度為核心打造的AI，結合ZDI二十多年累積的研究成果，直接在客戶現有的程式碼環境中運作，讓客戶能在攻擊者之前找出真正重要的漏洞並完成修補。

TrendAI強調服務有三項差異化優勢，包括偵測準確度，TrendAI內部基準測試顯示，TrendAI的AI模型相較於主流漏洞掃描與靜態分析工具，能識別更多真正存在的漏洞，同時降低誤報數量。其次是由TrendAI ZDI驗證支援，所有發現均由ZDI專家進行驗證，與該計畫及知名Pwn2Own駭客競賽背後團隊累積超過20年的研究成果進行比對。並且原生部署於Amazon Bedrock，讓客戶能持續使用既有的Git儲存庫與程式碼登錄庫作為主要資料來源，原始碼也能留在客戶的AWS環境中。

TrendAI首先會透過需求訪談確認了解客戶的環境。TrendAI ZDI專家會根據訪談資訊制定並調校客製化掃描。為確保安全性，服務團隊會監控並控管每一次掃描，而不是將客戶交給無人監督的黑箱系統。掃描客戶原始碼後，TrendAI會產出完整的漏洞報告，內容包括嚴重性評級、預估 CVSS分數，以及每項發現的詳細說明。每一項發現都會與TrendAI ZDI的漏洞研究交叉比對。客戶完成並部署修補程式後，系統會再次執行掃描以驗證修補效果，並再次與TrendAI ZDI研究成果進行比對，最後提供經驗證的修補狀態，均在客戶的AWS環境中完成。