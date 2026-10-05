聯發科攜手達發科技 加速AI時代全球網路基礎建設升級

聯發科（2454）攜手子公司達發科技於 Network X 2026 展示涵蓋 Wi-Fi、5G CPE 與 PON 的新一代連網技術，從光纖網路接取、無線寬頻到家庭與企業終端連線，協助全球電信業者加速網路升級，讓 AI 應用與服務無縫延伸至居家、工作與行動場景。

AI 時代對網路的要求正從單一接取技術，走向端到端的服務體驗。從 PON 將高速光纖導入家庭與企業、5G FWA 提供高效能無線寬頻，到 Wi-Fi 將連線延伸至每一部終端設備，三者共同構成電信業者提供下一代寬頻服務的重要基礎。

聯發科技集團結合聯發科與達發科技的技術能力，提供涵蓋 PON、5G CPE 與 Wi-Fi 的連網技術，讓客戶能透過單一技術夥伴，從網路接取、CPE 延伸至家庭與企業內部網路。除了技術廣度，聯發科技集團亦持續強化企業級品質、可靠度及跨廠商互通性，並支援 OpenWrt、RDK-B 與 prplOS 等主要寬頻軟體生態系，協助電信業者降低系統整合複雜度、加速新服務部署。

對電信業者而言，網路連結技術的價值不只在規格，更在於能否穩定導入並長期支援全球規模的商用網路。聯發科技集團擁有數十年的工程與產品經驗，能力涵蓋產品定義、晶片開發、軟體整合、系統驗證與產品生命週期支援，並以每年數十億台終端產品的全球量產經驗，持續驗證產品品質、可靠度與規模化部署能力。同時，聯發科技集團位於全球先進半導體製造聚落核心，持續與先進製程供應鏈緊密合作，為客戶提供長期技術演進與穩定供應保障。

聯發科與達發科技表示，AI 應用快速發展，持續推升市場對網路頻寬、延遲、可靠性、能源效率與多裝置連結能力的需求。對電信業者而言，挑戰已不只是持續升級單一連網技術，而是如何讓光纖接取、行動寬頻與 Wi-Fi 更緊密地協同運作，形成端到端的高品質連網體驗。