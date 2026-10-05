特斯拉Terafab接觸台積電探索合作方案 業界看英特爾仍扮演關鍵

市場傳出特斯拉和SpaceX共同發起的Terafab計畫接觸台積電（2330）探索在美國的合作方案，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前已於社群平台 X 親自證實雙方正進行討論，引發業界關注，業界認為，不論最後是否成局，英特爾仍將在Terafab專案投資中扮演關鍵角色，英特爾也是台積電的大客戶之一。

Terafab今年3月由馬斯克公布，規畫於德州奧斯汀附近設廠。依據外電，特斯拉今年4月已在自家德州超級工廠北園區動工興建一座研發中心，做為Terafab計畫的前期試驗計畫。業界認為，特斯拉Terafab專案推進要切入晶圓代工領域勢必需要專業技術與人才支援，Terafab 先前已規劃導入英特爾的Intel 14A 先進製程，也正積極複製晶圓代工供應鏈的成功模式。

業界指出，目前市場傳出Terafab探索和台積電的合作有多種模式，包含Terafab/SpaceX 掌握多數股權，以及其餘夥伴技術作價持有少數股權，或是由其他夥伴持有多數股權營運等多種方案尚待討論。馬斯克日前則在X平台上回應，相關接觸「僅處於討論階段」，但「可能會有所進展」，不過未公開承諾任何協議。