達發攜手聯發科 Network X 2026展示新一代連網技術

ＩＣ設計廠達發（6526）攜手母公司聯發科（2454），宣布於Network X 2026展示涵蓋Wi-Fi、5G CPE與 PON的新一代連網技術，強調從光纖網路接取、無線寬頻到家庭與企業終端連線，協助全球電信業者加速網路升級，讓AI應用與服務無縫延伸至居家、工作與行動場景。

達發表示，AI時代不僅需要更強大的運算能力，也需要高頻寬、低延遲且高度可靠的網路基礎建設，將 AI服務即時、穩定地延伸至全球使用者與智慧終端。目前對網路的要求正從單一接取技術，走向端到端的服務體驗。從PON將高速光纖導入家庭與企業、5G FWA提供高效能無線寬頻，到Wi-Fi將連線延伸至每一部終端設備，三者共同構成電信業者提供下一代寬頻服務的重要基礎。

達發也指出，聯發科集團結合聯發科與達發的技術能力，提供涵蓋PON、5G CPE與Wi-Fi的連網技術，讓客戶能透過單一技術夥伴，從網路接取、CPE延伸至家庭與企業內部網路。除了技術廣度，聯發科集團也持續強化企業級品質、可靠度及跨廠商互通性，並支援OpenWrt、RDK-B 與prplOS等主要寬頻軟體生態系，協助電信業者降低系統整合複雜度、加速新服務部署。

對電信業者而言，網路連結技術的價值不只在規格，達發認為，更在於能否穩定導入並長期支援全球規模的商用網路。聯發科集團擁有數十年的工程與產品經驗，能力涵蓋產品定義、晶片開發、軟體整合、系統驗證與產品生命周期支援，並以每年數十億台終端產品的全球量產經驗，持續驗證產品品質、可靠度與規模化部署能力。同時，該集團位於全球先進半導體製造聚落核心，持續與先進製程供應鏈緊密合作，可為客戶提供長期技術演進與穩定供應保障。

在Network X 2026展會期間，聯發科集團將展示從Wi-Fi 7邁向Wi-Fi 8、XGS-PON邁向50G-PON，以及5G邁向5G-Advanced的三大網路技術演進。達發提到，三者共同方向不再只是追求更高的峰值速率，而是透過AI、先進連網技術與系統整合，持續提升頻寬、降低延遲，並強化可靠性與能源效率，為AI時代打造更智慧、更可靠且可規模化部署的網路基礎建設。

達發強調，聯發科與達發從產品規劃與定義階段即展開緊密合作，透過「大小平台、分工合作」的集團策略，整合PON、5G CPE與Wi-Fi的技術與產品布局，攜手全球生態系夥伴，協助電信客戶加速下一代網路基礎建設升級，讓AI從雲端與資料中心的算力，進一步延伸至每一個家庭、企業與智慧終端。