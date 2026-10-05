蔡明忠：台灣AI紅利至少再旺一、兩年 明年高個位數成長可期

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」5日舉行贈獎典禮，富邦集團董事長蔡明忠於會前受訪時表示，AI帶動台灣整體經濟發展，對未來一、兩年台灣經濟成長相當樂觀，明年即使沒有雙位數成長，「高個位數也可以期待」，而政府接下來更重要的課題，是如何讓AI帶來的經濟紅利由全民共享。

蔡明忠持續看好台灣未來發展，他表示，台灣未來一、兩年的經濟表現相當值得期待，主要動能來自AI帶動整體經濟發展，不僅出口維持強勁成長，年成長都有30、40%，以台灣這樣的經濟體規模，仍能達成今年可能預計13～14%的經濟成長率，整體經濟成長非常樂觀。

展望明年，蔡明忠認為，即使台灣經濟成長率可能未能維持雙位數，「高個位數成長仍值得期待」，這個是所有台灣人民之福。他也希望，在AI產業快速發展之際，政府還可以做得更好，可思考如何讓AI所創造的紅利使全民都能分享成果。

談及第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，蔡明忠表示，5日恰好是父親蔡萬才離世滿12年的日子，因此選在這一天舉行贈獎典禮，對紀念父親而言格外具有意義。

蔡明忠回憶，父親生前一直念茲在茲，希望能夠規劃成立這項獎項。父親十分熱愛台灣這片土地，也見證了台灣幾十年來的發展，因此希望對台灣做出重要貢獻的人表達敬意與謝意，這也成為「蔡萬才台灣貢獻獎」最初的發想與精神。

蔡明忠致詞時表示，蔡萬才總裁生前念茲在茲希望規劃「台灣貢獻獎」，表揚對台灣有重大貢獻者；家族繼承其遺志，2015年首度設立「蔡萬才台灣貢獻獎」至今已有12年，期盼此一獎項實踐總裁「取之社會，回饋社會」的精神，並成為推動社會持續前進的正向力量。今年適逢富邦成立65周年，隨著富邦與台灣社會發展愈加緊密相連，更能體會蔡萬才總裁對土地的深厚情感與社會責任。未來富邦將持續傳揚這份精神，從金融本業出發，並持續投入教育、文化、體育及公益等領域，以具體行動回應社會需求與時代挑戰，陪伴台灣社會共好前行。