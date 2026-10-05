AMD執行長蘇姿丰再度來台 明中午短暫接受媒體採訪

超微（AMD）執行長蘇姿丰今天閃電抵台，展開亞洲巡迴訪問。據調查，此行停留時間短暫，主要舉辦數場閉門會議，親自盤點下半年至明年的交付時程，預料也將台積電、封測及載板等台灣關鍵夥伴爭取與預約更多產能。

蘇姿丰預計在訪台期間的中午安排簡短公開行程，接受媒體訪問並說明最新策略。在台灣短暫停留後，於8日轉赴南韓，與當地記憶體及晶圓代工大廠洽談 AI 與高頻寬記憶體（HBM）合作。

超微近來加快在AI軟體與生態系布局。稍早宣布宣布斥資82億美元（約新台幣2591.2億元）併購由AI先驅李飛飛創立的AI新創公司World Labs，跨足「空間智慧」（spatial intelligence）技術與3D物理世界運算，強化軟硬體整合能力。

蘇姿丰日前也出席在美國白宮舉行的高規格AI業界高層與政府官員會議，現場齊聚全球最具影響力的科技領袖，包括輝達執行長黃仁勳、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等人。

這也將是繼AI霸主輝達執行長黃仁勳今年8月22日低調搭乘私人專機抵達台北，僅停留約1天即離境後，又一位重量AI晶片大廠執行長訪台，也顯蘇姿丰繼今年5月來台，不到五個月再次造訪台灣。