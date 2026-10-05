資安院推4大重點工作強化防禦 加速運用AI對抗AI

人工智慧（AI）快速發展，全球資安威脅態勢持續演變，國家資通安全研究院院長龔化中今天表示，以AI對抗AI為核心策略，推動AI自動化程式碼檢測與修補、AI滲透測試與實戰演練、AI自動分析全球威脅情資、國家級AI資安攻防沙箱等4大重點工作，提升整體資安防禦量能。

資安院今天舉行媒體交流會。資安署署長蔡福隆致詞表示，面對AI新攻擊樣態，資安院積極推動AI資安技術布局，從威脅情資分析、自主技術研發、產品及供應鏈資安到人才培育等面向同步推進，目標是建構「反應快、涵蓋廣、偵測深」的國家資安防護體系。

龔化中表示，他自8月接任資安院院長，著重整合實戰、研發與AI等3大戰力，透過實戰經驗定義研發方向，將研發成果導入實戰防禦，也就是利用AI重新打造更強的防護罩。他坦言，「AI攻擊事實上滿嚴重」，並形容就像下大雨一樣，若有未做好防禦之處，就會出現「漏水」情況。

龔化中說明，資安院共有4大重點工作，第1為AI自動化程式碼檢測與修補，資安院已與國際AI公司合作，可取得先進、專門用於資安的AI系統，目前已進行前期測試，同時自行建立地端模型，將優先針對政府機關與關鍵基礎設施核心軟體進行原始碼檢測，並提供修補建議，從開發源頭消除弱點。

龔化中指出，第2為AI滲透測試與實戰演練，利用AI模擬攻擊者思維，對重要線上服務與系統進行自動化黑箱滲透測試與紅藍隊攻防演練，持續驗證實戰防禦韌性。第3為AI自動分析全球威脅情資，資安院正在規劃系統，預計使用大型語言模型即時消化、比對國內外海量威脅情資，快速提升情資精準度，並自動轉化為邊界設備的阻擋規則。

龔化中表示，第4為國家級AI資安攻防沙箱，將打造安全受控的驗證環境，讓政府與產業團隊提前習慣高強度、快節奏的AI攻擊手法，建立應變的防禦肌肉記憶，同時攜手資安產業驗證新技術。

至於4大重點工作推進時程，蔡福隆說明，AI自動化程式碼檢測與修補方面，目前測試4個國外知名AI工具，加上自建地端AI檢測環境，今年底至少會驗證3家政府機關的系統，明年預計擴至一些政府重要機關的核心系統。AI滲透測試與實戰演練方面，預計明年4月政府機關攻防演練將導入AI滲透測試功能。

龔化中表示，AI自動分析全球威脅情資、國家級AI資安攻防沙箱都已在進行研發，目標明年就會有初版出爐。

此外，資安院指出，由台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）推動企業建立產品安全事件應變小組（PSIRT），結合軟體物料清單（SBOM）、漏洞管理及應變通報等機制，並參考歐盟「網路韌性法案」（CRA）等國際規範發展趨勢，協助企業完善產品資安治理機制。蔡福隆補充，目標今年輔導30家企業建立PSIRT。

資安院表示，將持續透過自主技術研發、實務驗證及規模部署，逐步建構更快速、更全面且更深入的國家資安防護體系，強化政府、關鍵基礎設施及整體數位環境的資安韌性。