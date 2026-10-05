快訊

華裔女跟監賴總統兒一家被逮！5日將首度出庭 最重恐被關10年

雨區再擴大！11縣市大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時

西門町酒吧搜索案風波延燒 萬華分局4警申誡2次、帶隊官記過

聽新聞
0:00 / 0:00

超微蘇姿丰6日訪台「數場緊急閉門會議」密會供應鏈 傳8日赴韓談AI合作

中央社／ 台北5日電
AMD執行長蘇姿丰。路透
AMD執行長蘇姿丰。路透

美商晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰預計6日抵達台灣，展開亞洲巡迴訪問。根據中央社掌握消息，蘇姿丰此行來台僅短暫停留，與供應商舉行數場緊急閉門會議，並規劃向媒體說明最新策略。

根據韓國媒體報導，蘇姿丰預計8日轉赴南韓，與當地關鍵記憶體及晶圓代工巨頭洽談人工智慧（AI）晶片與高頻寬記憶體（HBM）合作。

市場關注蘇姿丰此行來台可能與台積電、廣達、緯創、英業達、和碩等台灣重要供應商會面，檢視今年下半年到明年的交付時程，並針對液冷散熱技術、機櫃整合及測試進度進行全面盤點。

超微近期在軟體與生態系布局上動作頻頻，日前宣布斥資82億美元（約新台幣2591.2億元）併購由AI先驅李飛飛創立的AI新創公司World Labs，跨足「空間智慧」（spatial intelligence）技術與3D物理世界運算，強化軟硬體整合能力。

蘇姿丰日前也出席在美國白宮舉行的高規格AI業界高層與政府官員會議，現場齊聚全球最具影響力的科技領袖，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等人。

超微 蘇姿丰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AMD蘇姿丰將訪台 明日短暫公開露面

阿莫戴示警風險掀波 AI巨頭白宮展團結 暗地卻頻交鋒

AI進入「下半場變現期」！009831鎖定電力、軟體與應用 採4：2：2：2布局

宏達電合作夥伴被AMD收購！網酸「連股票都裝熟」：只能蹭零效益

相關新聞

AMD執行長蘇姿丰再度來台 明中午短暫接受媒體採訪

超微（AMD）執行長蘇姿丰今天閃電抵台，展開亞洲巡迴訪問。據調查，此行停留時間短暫，主要舉辦數場閉門會議，親自盤點下半年至明年的交付時程，預料也將台積電、封測及載板等台灣關鍵夥伴爭取與預約更多產能。

蔡明忠：台灣AI紅利至少再旺一、兩年 明年高個位數成長可期

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」5日舉行贈獎典禮，富邦集團董事長蔡明忠於會前受訪時表示，AI帶動台灣整體經濟發展，對未來一、兩年台灣經濟成長相當樂觀，明年即使沒有雙位數成長，「高個位數也可以期待」，而政府接下來更重要的課題，是如何讓AI帶來的經濟紅利由全民共享。

特斯拉Terafab接觸台積電探索合作方案 業界看英特爾仍扮演關鍵

市場傳出特斯拉和SpaceX共同發起的Terafab計畫接觸台積電（2330）探索在美國的合作方案，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前已於社群平台 X 親自證實雙方正進行討論，引發業界關注，業界認為，不論最後是否成局，英特爾仍將在Terafab專案投資中扮演關鍵角色，英特爾也是台積電的大客戶之一。

聯發科攜手達發聯合參展 Network X 2026

聯發科技（2454）攜手子公司達發科技（6526）於 Network X 2026 展示涵蓋 Wi-Fi、5G CPE 與 PON 的新一代連網技術，從光纖網路接取、無線寬頻到家庭與企業終端連線，協助全球電信業者加速網路升級，讓 AI 應用與服務無縫延伸至居家、工作與行動場景。

資安院推4大重點工作強化防禦 加速運用AI對抗AI

人工智慧（AI）快速發展，全球資安威脅態勢持續演變，國家資通安全研究院院長龔化中今天表示，以AI對抗AI為核心策略，推動...

超微蘇姿丰6日訪台「數場緊急閉門會議」密會供應鏈 傳8日赴韓談AI合作

美商晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰預計6日抵達台灣，展開亞洲巡迴訪問。根據中央社掌握消息，蘇姿丰此行來台僅短...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。