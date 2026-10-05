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超微蘇姿丰6日訪台「數場緊急閉門會議」密會供應鏈 傳8日赴韓談AI合作
美商晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰預計6日抵達台灣，展開亞洲巡迴訪問。根據中央社掌握消息，蘇姿丰此行來台僅短暫停留，與供應商舉行數場緊急閉門會議，並規劃向媒體說明最新策略。
根據韓國媒體報導，蘇姿丰預計8日轉赴南韓，與當地關鍵記憶體及晶圓代工巨頭洽談人工智慧（AI）晶片與高頻寬記憶體（HBM）合作。
市場關注蘇姿丰此行來台可能與台積電、廣達、緯創、英業達、和碩等台灣重要供應商會面，檢視今年下半年到明年的交付時程，並針對液冷散熱技術、機櫃整合及測試進度進行全面盤點。
超微近期在軟體與生態系布局上動作頻頻，日前宣布斥資82億美元（約新台幣2591.2億元）併購由AI先驅李飛飛創立的AI新創公司World Labs，跨足「空間智慧」（spatial intelligence）技術與3D物理世界運算，強化軟硬體整合能力。
蘇姿丰日前也出席在美國白宮舉行的高規格AI業界高層與政府官員會議，現場齊聚全球最具影響力的科技領袖，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等人。
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