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宏碁50周年家庭日盛大登場 約7,000名集團員工及眷屬共襄盛舉

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁3日在六福村主題遊樂園舉辦年度家庭日活動，吸引約7,000名集團員工及眷屬共襄盛舉。宏碁／提供
宏碁3日在六福村主題遊樂園舉辦年度家庭日活動，吸引約7,000名集團員工及眷屬共襄盛舉。宏碁／提供

今年適逢宏碁（2353）成立50周年，宏碁於3日在六福村主題遊樂園舉辦年度家庭日活動，吸引約7,000名集團員工及眷屬共襄盛舉。今年活動以「Acer 50」為主軸，透過一系列跨世代互動體驗與紀念活動，邀請員工與家人共同見證宏碁50年來的重要里程碑。宏碁董事長暨執行長陳俊聖更於現場宣布再加碼，推出旗下金級環保旅館「渴望會館」住宿福利，即日起同仁可於一年內享有兩次0元入住機會，以感謝全體員工及家人長期以來的支持與付出。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示：「今年是宏碁成立50周年的重要里程碑，這不僅是回顧過去的重要時刻，更是展望未來的新起點。宏碁能夠持續成長與轉型，關鍵在於每一位同仁與家人的支持與陪伴，我們視每位同仁為最珍貴的資產，並深信今天的成就來自無數同仁的努力與堅持，因此我們希望透過家庭日以及各項福利措施，感謝大家的付出與陪伴，並共同迎接更多精彩里程碑。」

今年家庭日選在適合全齡同樂的六福村主題遊樂園舉辦，響應「Acer 50」主題，特別推出「50周年特別企劃 × 記憶串聯」。透過「Acer時光圖鑑」及「Acer 50周年微電影」，邀請員工分享珍藏照片、人生故事與工作點滴，並集結不同世代同仁拍攝紀念影片，串聯跨世代情感與企業記憶，一同回顧宏碁50年來的重要里程碑、創新歷程及企業文化傳承，讓員工與眷屬共同見證宏碁半世紀的成長軌跡。

為呼應跨世代共享的家庭日精神，現場亦規劃豐富的親子及團隊互動體驗。除歷年深受好評的「Acer Baby挑戰賽」，今年更推出第一屆「樂齡Switch挑戰賽」，讓不同年齡層的參與者都能共享歡樂時光。晚間則由冰球樂團、金曲歌后阿爆及金曲歌王蕭煌奇接力帶來精彩演出，搭配豐富摸彩活動，為今年家庭日留下難忘回憶，也展現宏碁大家庭的活力與凝聚力。

宏碁長期重視員工福祉與職涯發展，並致力打造兼顧工作與生活平衡的友善職場環境。今年更進一步祭出新措施，推出小學一年級新生家長半天假，希望讓同仁能陪伴孩子迎接人生重要里程碑；過去推出「Acer Baby-員工育兒協助方案」，則透過彈性工作安排及工作地點調整，協助育有幼兒的同仁減輕通勤壓力，兼顧育兒與工作需求，展現宏碁打造幸福職場、支持員工不同人生階段需求的承諾。

除此之外，今年再度獲選《Forbes》全球最佳雇主（World’s Best Employers），於2020起連續第七年獲得此項國際肯定，展現宏碁長期投入人才發展與企業文化建構的成果。

宏碁 Acer

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