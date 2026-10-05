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川普新任命帶動 AI政策轉向安全管控 台廠看好AI資安需求升溫
據外媒報導，川普預計將任命現任國家情報總監Jay Clayton擔任白宮AI首席顧問，市場普遍將此次人事變動解讀為白宮AI政策重心可能向安全管控轉向的訊號。AI教父黃仁勳先前也曾公開表示，資訊安全有高機率成為AI下一個重點發展的應用。法人看好，台廠資安代理廠商將受惠於企業AI資安需求成長。
在擔任情報總監期間，Clayton已公開表達對AI安全威脅的高度重視。在其出任情報總監的確認聽證會上，Clayton將AI描述為「不僅是機遇，更是威脅」，並表示「當某件事既是機遇又是威脅時，你最好把它牢牢掌握在手中」。
Clayton與上一任顧問David Sacks在AI監管立場上存在明顯差異，Sacks一貫主張AI開發應盡量免於監管，以促進創新，Clayton的情報安全背景則使其對AI潛在風險的認知更為直接。
國內多家代理廠商表示，企業在導入AI的過程中，越發重視「資安 for AI」，帶動新需求成長。
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