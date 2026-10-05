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智捷：AI 3D醫療影像系統 拚2028年導入29家醫學中心

中央社／ 台北5日電

智捷醫學科技董事長孫繼信表示，公司研發的人工智慧3D醫療影像系統已在衛福部資料中心進行測試，目標配合2028年推進至全台29家醫學中心；另已併購日本醫療影像公司Holoeyes，結合其在日本逾百家醫院的網絡，切入手術室，推動台灣醫材由代工製造轉智慧財產權輸出。

2026國產人工智慧3D醫療影像暨元宇宙應用大會今天舉行。孫繼信以「AI打造次世代數位醫療生態系」為題演講。他表示，傳統3D立體醫療影像取得不易，限制元宇宙及臨床應用；智捷團隊歷經5至6年研發，建立台灣可自主控制的人工智慧平台。

他指出，智捷與衛福部合作首創國產3D PACS（醫療影像儲傳系統），利用其核心的Anatomy Cloud AI技術，將傳統的2D黑白斷層掃描（CT）與核磁共振（MRI）灰階影像在3至5分鐘內自動轉換為高精細度的彩色3D立體模型。

孫繼信說明，平台可將電腦斷層及核磁共振影像，在3至5分鐘內轉為3D彩色影像，辨識、分離逾260個器官及組織，並提供彩色、黑白及渲染影像，供醫師判讀。

他表示，系統採網頁架構，醫師可透過電腦、手機及平板瀏覽3D影像，並可輸出至混合實境頭戴裝置，作為臨床判讀及術前規劃工具。

孫繼信表示，智捷系統已在衛福部資料中心進行測試，目標配合2028年推進至全台29家醫學中心。

針對手術應用，孫繼信指出，正申請自動定位技術專利，結合數位雙生概念，讓術前影像貼合病患身體，協助醫師掌握病灶與血管位置，目標提升至毫米等級定位。

推進導入國內醫療院所之外，孫繼信表示，智捷已完成併購日本醫療影像公司Holoeyes，結合其在日本逾百家醫院的網絡，以及台灣的人工智慧運算與跨平台技術，布局日本手術室應用。

孫繼信指出，日本醫療市場封閉且先進，併購Holoeyes後，未來將透過演算法授權、原廠貼牌與委託設計、設備租賃訂閱及手術機器人共同開發等模式，推動台灣智慧醫材轉向高價值智慧財產權輸出。

此外，孫繼信表示，已透過衛福部伺服器向邦交國提供人工智慧平台，當地醫療端可上傳影像並使用系統，台灣端可協助遠距醫療服務，盼將技術應用延伸至醫療外交。

他期盼，在衛福部支持下，台灣醫療科技能繼半導體產業後，成為另一座護國神山。

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