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AMD蘇姿丰將訪台 明日短暫公開露面

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
AMD執行長蘇姿丰。聯合報系資料照
AMD執行長蘇姿丰。聯合報系資料照

超微AMD）執行長蘇姿丰將訪台，據了解，她這次訪台行程仍保持一貫的低調路線，僅於明日中午將簡短公開接受媒體訪問，其餘大多為會議行程。

超微近期剛宣布已簽署最終協議，以82億美元（約台幣逾2,600億元）規模的全股票交易，收購由「AI教母」李飛飛所創立，並擔任執行長的AI模型與研究實驗室World Labs，取得「空間智慧」技術，提前布局實體AI。

超微晶片版圖橫跨多個應用領域的CPU、GPU，還有嵌入式業務等，近期也傳出該公司開始跨足AI ASIC市場。

超微第2季營收達創紀錄的115.36億美元，季增13%、年增五成，以非美國一般公認會計原則（non-GAAP）計算，毛利率56%，年增13個百分點，淨利27.6億美元，季增22%、年增2.53倍，稀釋後每股純益1.66美元，包括營收與獲利表現都高於華爾街預估。

超微之前預期第3季營收約127億至133億美元，以營收範圍的中間值計算，年增率約41%，季增率約13%。非GAAP毛利率預期約保持56%。

蘇姿丰 AMD 超微

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