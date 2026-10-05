德淵熱熔膠需求穩健 AI 伺服器、新能源車應用續成長

熱熔膠大廠德淵（4720）5日盤中以23元拉至漲停，成交量放大至9,000張。德淵熱熔膠需求穩健、高階應用特化品也逐步成長，推升前八月營收雙位數年增；此外，第3季起隨原物料報價下跌、新單已反應原料成本，獲利可望恢復正常水位。

德淵持續拓展高值化新興應用，其中應用於AI雲端資料中心伺服器的PCBA特用硬化三防漆、PCBA特用耐燃無鹵素等級熱熔膠，今年以來營收成長119%；應用於EV新能源車的特用多重硬化UV膠、感壓膠等，今年成長14%，營收達1.64億元，EV應用成為特化品最大主力，並坐穩台灣、中國市場市占。

此外，德淵Mini LED封裝膜產品，已與Tier 1大廠洽談中，並小量生產出貨。德淵表示，過往封裝多使用環氧樹脂，德淵則憑UV固化技術，取代傳統環氧樹脂封裝膜，可大幅提升製程效率並降低能耗。未來也看好該技術持續推進至FAU、矽光子等領域的潛力，惟相關產品仍在推廣洽談中。

德淵今年上半年營收19.75億元，年增11％；營業淨利0.25億元，年減68%；稅後純益0.15億元，年減57%，每股純益（EPS）0.13元。蕭向志表示，上半年由於國際油價高漲，墊高原物料成本，加上德淵在各地布局範圍廣、原物料供應鏈條較長，產品售價調整存在時間差；又因印度及越南建廠投資案，相關費用已陸續開始認列，均拉高營業費用。不過，隨舊單消化，第3季起新單已陸續反應原料成本，預估下半年獲利有望優於上半年。