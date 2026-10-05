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漲半導體電價？台電董事長：台電是台灣AI產業供應鏈 有必要共同決策

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電董事長曾文生。 聯合報系資料照
台電董事長曾文生。 聯合報系資料照

外傳台電研議推動工業電價「差別電價」，鎖定半導體及AIDC。台電董事長曾文生5日表示，台電未提及差別電價，但近年台灣高科技業產業發展快速，用電成長很多，台電須慢慢整合進入台灣科技供應鏈內，有必要共同決策。

他強調，台電與科技業要討論是「共同決策機制」，不能讓台電像是「局外人」，只是單純的電力供應者，「真正的事情就是共同決策，不是差別電價。」

曾文生說，台灣科技產業發展速度非常快，用電也很重要，那麼台電必須要慢慢整合進入台灣科技供應鏈內，台電現在發電設備投資，都與科技業用電需求成長相關，產業用電成長非常快速。

日前外傳台電正在研議對半導體、AIDC相關用電大戶收「加成折舊費」，推動工業用電差別電價。曾文生今日出席「台灣電力學校高階主管座談會」受訪時，未提及工業電價差別費率，但表示，台電要成為科技業供應鏈一環，共同決策。

台電 電價

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