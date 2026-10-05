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鈺祥以 AI 數位孿生加速智慧製造轉型有成 奪中小型企業首獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
鈺祥以AI數位孿生加速智慧製造轉型，將製程數據、品質追溯與再生技術整合至數位化管理平台，強化再生化學濾網製程的效率、穩定性與知識傳承。業者／提供
鈺祥以AI數位孿生加速智慧製造轉型，將製程數據、品質追溯與再生技術整合至數位化管理平台，強化再生化學濾網製程的效率、穩定性與知識傳承。業者／提供

鈺祥（7909）以AI數位孿生加速智慧製造轉型，將製程數據、品質追溯與再生技術整合至數位化管理平台，強化再生化學濾網製程的效率、穩定性與知識傳承。日前以「智造領航，循環淨零：再生化學濾網全製程AI數位孿生與綠色轉型工程」專案，獲2026《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎評選為「智造升級轉型獎」中小型企業首獎。

鈺祥董事長暨總經理莊士杰表示，鈺祥此次以AI、數位孿生與製程數據整合推動再生化學濾網製程升級，展現製造效率、營運管理與低碳轉型並進的數位轉型成果。

在這次獲獎專案中，鈺祥將數位技術進一步導入再生化學濾網製程，透過AI模型即時分析製程數據，提供異常預警與決策建議，並結合數位孿生進行製程模擬、預測與優化，同時導入RAG知識庫，將長期累積的製程經驗與技術知識轉化為可持續傳承與應用的組織能力。導入後，產能提升25%、製程週期縮短30%、非預期停機減少40%、人力工時降低35%，碳排降低41%。

莊士杰強調，數位轉型真正要改變的，不只是系統，而是企業做決策、解決問題與創造價值的方式。從流程標準化、數據透明化，到 SAP、MES 與 AI 的逐步導入，我們希望讓鈺祥從一家靠經驗快速成長的公司，進一步成為一家能夠靠制度、數據與科技持續成長的企業。

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