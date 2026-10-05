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載板三千金再掀比價行情 資本支出競賽白熱化臻鼎同步上攻

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興楊梅廠區外觀。記者尹慧中攝影
欣興楊梅廠區外觀。記者尹慧中攝影

載板三家千金股今日再掀比價行情，隨著ABF載板續居賣方市場至2028年之後，各大廠欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）資本支出競賽白熱化，PCB龍頭臻鼎（4958）近年積極投資載板，力拚2030年居五大廠，今日股價也同步上攻。

台灣電路板協會日前發布最新觀察指出，2025年全球載板產值規模達147.5億美元，年增18.5%；2026年在AI伺服器、高速交換器、ASIC、GPU與高階記憶體應用帶動下，全球載板產值估達195.1億美元，年增32.3%，顯示高階載板已成為AI運算與先進封裝供應鏈中的關鍵環節。

該機構分析，若以企業總部所在地分析，2025年台灣載板業者合計市占率達35.6%，位居全球首位；南韓與日本則分別以27.9%及22.7%分居第二、第三。

進一步觀察ABF載板市場，台灣業者合計市占率達41.3%，同樣位居全球首位，顯示台灣在高階載板、AI晶片封裝與高效能運算供應鏈中具備關鍵地位。BT載板方面，南韓受惠於手機與記憶體產業基礎，業者合計市占率達36.4%，位居全球第一；台灣則以29.4%位居第二。

儘管AI需求強勁，高階載板供給面仍面臨關鍵材料瓶頸。TPCA指出，高階載板所需的Low CTE玻纖布供應持續吃緊，新增產能投產與爬坡仍需時間，新供應商導入亦須經過客戶認證，短期內供給能力難以明顯增加。

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