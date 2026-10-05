事欣科發行可轉債10億元 搶攻太空軍供應鏈

輝達執行長黃仁勳今年初於財報會議中指出「太空AI需要更多散熱零組件，用量將比當前更大」，Google日前射TPU伺服器上太空，也將散熱視為後續優先觀察重點。法人看好，散熱是太空AI的新顯學，建準、奇鋐、雙鴻等台廠有望搭上商機。

2026-10-05 02:03