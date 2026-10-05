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事欣科發行可轉債10億元 搶攻太空軍供應鏈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠事欣科（4916）公告將辦理國內可轉換公司債（CB），籌資上限10億元，創歷年最大規模。其中3億元用於償還銀行借款，7億元將增資美國子公司PARPRO TECHNOLOGIES，積極建置太空軍相關供應鏈，深化北美國防航太與低軌衛星布局。

事欣科今年成長強勁，受惠國防軍工與低軌衛星出貨暢旺，8月營收達5.53億元再創歷史新高，前8個月累計營收達35.08億元（年增逾六成），已逼近去年全年表現。上半年EPS達5.45元，毛利率與獲利雙雙登頂。

法人指出，隨資金到位並注入美國子公司建置太空軍供應鏈，結合在手訂單穩健成長，預期第3、4季營運將持續走揚，明年更將迎來關鍵的營運爆發期。

事欣科 供應鏈 太空

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