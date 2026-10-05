AI領航 台鏈扮要角

如果PC、智慧型手機與雲端運算，寫下台灣科技產業過去20年的成長史，AI可望成為開啟下一個20年的重要科技浪潮。

隨生成式AI從模型訓練走向推論、AI Agent與商業應用，市場關注焦點也從「AI有沒有需求」，逐步轉向需求能否持續轉化為訂單、營收與獲利，而從使用量、積壓訂單到雲端營收等指標觀察，AI產業正形成「有人使用、有人下單、開始變現」的正向循環。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，AI需求已有更多實際數據支撐。目前全球單日Token使用量已突破10兆，進入大量使用階段；AI相關積壓訂單達2.3兆美元，客戶基礎持續擴大，三大雲端服務供應商（CSP）第2季雲端業務營收年增率更達47%，顯示新增AI產能上線後，正逐步轉化為實際使用與營收。

需求擴張也推升新一輪科技資本支出，全球科技產業資本支出預估將由2026年的8,110億美元，進一步增加至2027年的1.1兆美元；此外，算力供給仍偏緊，晶片、資料中心與電力成為擴充AI基礎建設的主要瓶頸，顯示目前產業仍處於「需求走在前面、供給持續追趕」階段。

這場全球AI資本支出競賽，也為台灣科技產業創造新的成長舞台。台灣掌握全球逾70%的7奈米以下先進製程產能，台灣2026年半導體產值預估達7.2兆元、年增約10.4%；更重要的是，台灣不只有先進製程，而是擁有從IC設計、先進製程、先進封裝，到PCB、散熱與測試的完整科技產業聚落，能夠承接AI硬體需求持續擴張所創造的價值。

洪珮甄指出，AI產業下一階段將更重視資本支出的投資效益，企業能否將AI需求轉化為營收、獲利與現金流，將成為市場篩選科技股的重要指標。不過，隨AI基礎建設周期持續展開，從晶片、先進製程到伺服器與關鍵零組件，台灣仍具完整供應鏈與技術優勢。

回顧富邦科技ETF第一個20年，台灣科技從PC、智慧型手機一路走進AI；展望下個20年，AI將由資料中心進一步走向企業與終端應用。下一個20年的核心定調為「科技仍是台灣的核心競爭力」。富邦科技ETF集結台灣科技核心企業，對看好AI長期趨勢的投資人而言，可透過分批布局或定期定額，參與台灣科技下一階段的成長機會。