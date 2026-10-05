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IC 設計釀新一波漲價潮 客戶未雨綢繆…積極拉貨

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

晶圓代工廠持續評估調高報價，IC設計業者可能在今年底跟進啟動今年第二次漲價。IC設計業者指出，今年以來下游客戶開始出現一些拉貨動能，原因來自擔憂中東戰事、AI持續排擠產能等因素，擔心未來成本繼續走高，為鎖住利潤空間才出現拉貨。

IC設計廠觀察，這波漲價並不是整體市場需求增強驅動，面對客戶拉貨，也要計算客戶的訂單量與去年相較超買的幅度，衡量出貨計畫並適時調整，避免過去超額訂單或是客戶存貨多，又影響IC設計市況。

有IC設計廠指出，現在漲價狀況有幾類。首先是有些客戶指定非紅供應鏈的產能，在台廠以外的美系晶圓代工廠投片不見得划算，所以就算IC產品漲價，客戶無處轉單，有機會反映IC成本上漲幅度。

其次，即使客戶可以接受以陸系晶圓代工產能生產，但近期陸系的主要晶圓代工廠也傳出漲價，漲幅未定，轉單到二線晶圓代工廠，良率不見得好，平均生產成本說不定還比較貴，在轉單或接受漲價間還有機會談。

拉貨 IC設計 晶圓代工

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