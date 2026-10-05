聽新聞
0:00 / 0:00

太空AI散熱議題成顯學 建準、奇鋐、雙鴻搶商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

輝達執行長黃仁勳今年初於財報會議中指出「太空AI需要更多散熱零組件，用量將比當前更大」，Google日前射TPU伺服器上太空，也將散熱視為後續優先觀察重點。法人看好，散熱是太空AI的新顯學，建準（2421）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等台廠有望搭上商機。

建準是台灣第一家獲得美國太空總署（NASA）認證的散熱廠，被外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機。據了解，建準早在2017年就領先業界開發出全球最小的毫米科技風扇，約只有拇指指甲大小，以研發實力獲得NASA認可，成為台廠揮軍太空市場的先驅。

隨著太空AI逐步接近商業化階段，業界指出，建準是全球前三大散熱風扇與馬達技術大廠，未來太空AI載具或基礎建設對散熱需求殷切，估計建準將因此受惠。

根據Google對外揭露的內容，攜手SpaceX發射衛星，搭載四顆自研TPU的伺服器與太陽能模組送上太空，並成功完成部署，後續將進行一連串測試，重點包括TPU晶片能否抵抗高強度宇宙輻射，以及能否散熱。

雖然太空具備接近絕對零度的超低溫環境看似很容易散熱，但實際上有物理環境的根本差異，太空也是絕佳的絕熱體，就像保溫杯一樣，在沒有導熱的情況下，也難以散熱。

業界人士分析，目前國內散熱廠奇鋐、雙鴻、建準都有能力跨足太空AI散熱市場，且台廠無論是技術能力或者產能都首屈一指，只要市場規模到了，隨時可切入供應鏈，為營運再添柴火。

雙鴻 奇鋐 黃仁勳 太空 NASA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Google太空資料中心 跨步

AI進入「下半場變現期」！009831鎖定電力、軟體與應用 採4：2：2：2布局

AI下半場不只拚晶片！009831一次布局電力、算力到應用…搶攻「AI變現」商機

國泰00922集結50檔台股領袖 規模逼近千億元

相關新聞

半導體通膨持續 IC設計醞釀新一波漲價潮 漲幅上看雙位數

晶圓代工與封測端持續評估漲價，近期包括電源管理IC、驅動IC與微控制器（MCU）等產品，傳出為反映成本，計劃今年底到明年初醞釀第二波漲價潮，幅度從5%到雙位數百分比皆有可能，半導體通膨現象仍將持續。

科技巨頭衝太空 AI 昇達科、仁寶、元晶、聯合再生等受惠

輝達執行長黃仁勳、SpaceX執行長馬斯克力挺太空資料中心趨勢，近期Google更透過SpaceX將旗下TPU伺服器送進太空軌道進行測試。科技巨頭們陸續邁入對太空資料中心實質測試階段，點亮太空AI新商機，助益昇達科、仁寶、元晶、聯合再生、華通、統新等相關台鏈後市水漲船高。

太空AI散熱議題成顯學 建準、奇鋐、雙鴻搶商機

輝達執行長黃仁勳今年初於財報會議中指出「太空AI需要更多散熱零組件，用量將比當前更大」，Google日前射TPU伺服器上太空，也將散熱視為後續優先觀察重點。法人看好，散熱是太空AI的新顯學，建準、奇鋐、雙鴻等台廠有望搭上商機。

IC 設計釀新一波漲價潮 客戶未雨綢繆…積極拉貨

晶圓代工廠持續評估調高報價，IC設計業者可能在今年底跟進啟動今年第二次漲價。IC設計業者指出，今年以來下游客戶開始出現一些拉貨動能，原因來自擔憂中東戰事、AI持續排擠產能等因素，擔心未來成本繼續走高，為鎖住利潤空間才出現拉貨。

AI領航 台鏈扮要角

如果PC、智慧型手機與雲端運算，寫下台灣科技產業過去20年的成長史，AI可望成為開啟下一個20年的重要科技浪潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。