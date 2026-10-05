太空AI散熱議題成顯學 建準、奇鋐、雙鴻搶商機

輝達執行長黃仁勳今年初於財報會議中指出「太空AI需要更多散熱零組件，用量將比當前更大」，Google日前射TPU伺服器上太空，也將散熱視為後續優先觀察重點。法人看好，散熱是太空AI的新顯學，建準（2421）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等台廠有望搭上商機。

建準是台灣第一家獲得美國太空總署（NASA）認證的散熱廠，被外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機。據了解，建準早在2017年就領先業界開發出全球最小的毫米科技風扇，約只有拇指指甲大小，以研發實力獲得NASA認可，成為台廠揮軍太空市場的先驅。

隨著太空AI逐步接近商業化階段，業界指出，建準是全球前三大散熱風扇與馬達技術大廠，未來太空AI載具或基礎建設對散熱需求殷切，估計建準將因此受惠。

根據Google對外揭露的內容，攜手SpaceX發射衛星，搭載四顆自研TPU的伺服器與太陽能模組送上太空，並成功完成部署，後續將進行一連串測試，重點包括TPU晶片能否抵抗高強度宇宙輻射，以及能否散熱。

雖然太空具備接近絕對零度的超低溫環境看似很容易散熱，但實際上有物理環境的根本差異，太空也是絕佳的絕熱體，就像保溫杯一樣，在沒有導熱的情況下，也難以散熱。

業界人士分析，目前國內散熱廠奇鋐、雙鴻、建準都有能力跨足太空AI散熱市場，且台廠無論是技術能力或者產能都首屈一指，只要市場規模到了，隨時可切入供應鏈，為營運再添柴火。