聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海德州廠動起來 供貨甲骨文

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

鴻海（2317）德州廠生產AI伺服器，全力支援甲骨文雲端基礎建設出貨。甲骨文雲端基礎建設（OCI）負責人暨執行副總裁Mahesh Thiagarajan近期也親訪鴻海德州廠，見證Vera Rubin平台AI機櫃產出。

Mahesh Thiagarajan表示，看到這些複雜系統大規模製造所需的先進自動化、嚴謹的品質系統與營運紀律，令人印象深刻。他認為這就是現代美國製造業：高度技術化的工作由自動化實現，並由技術嫻熟的團隊推動。

Mahesh Thiagarajan強調，美國本土生產強化了國內供應鏈，並建立迎接下一世代計算所需的製造專業能力。他對鴻海與鴻海集團旗下鴻佰科技團隊致謝，穩固雙方的強大夥伴關係。

據了解，甲骨文目前拿到OpenAI、騰訊等AI算力訂單，以OpenAI的3,000億美元合約為甲骨文的主要訂單來源，甲骨文以Vera Rubin平台打造AI基礎建設，也將算力出租給OpenAI及騰訊等相關雲端服務大廠（CSP），作為經常性營收來源。

鴻海輪值CEO蔣集恆指出，Vera Rubin第3季驗證逐步完成、供應鏈及產能準備到位，本季開始的後續幾季內出貨量將持續提升，輝達GB系列需求仍穩定，至少延續至明年；除了GPU之外，今年在ASIC伺服器的市占率也大幅提升，並依客戶及專案需求，參與模組、冷卻系統、運算托盤及機櫃整合等關鍵環節。

甲骨文 鴻海 OpenAI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

甲骨文雲端基礎建設負責人親訪鴻海德州廠 見證VR大量生產

輝達分享與鴻海最新自動化成果 機器人組裝GB300成功率突破95%

科技型ETF商品 電力滿格

AI帶旺PCB！009828規模衝90.5億元 法人調升金居、台光電、台燿目標價

相關新聞

科技巨頭衝太空 AI 昇達科、仁寶、元晶、聯合再生等受惠

輝達執行長黃仁勳、SpaceX執行長馬斯克力挺太空資料中心趨勢，近期Google更透過SpaceX將旗下TPU伺服器送進太空軌道進行測試。科技巨頭們陸續邁入對太空資料中心實質測試階段，點亮太空AI新商機，助益昇達科、仁寶、元晶、聯合再生、華通、統新等相關台鏈後市水漲船高。

半導體通膨持續 IC設計醞釀新一波漲價潮 漲幅上看雙位數

晶圓代工與封測端持續評估漲價，近期包括電源管理IC、驅動IC與微控制器（MCU）等產品，傳出為反映成本，計劃今年底到明年初醞釀第二波漲價潮，幅度從5%到雙位數百分比皆有可能，半導體通膨現象仍將持續。

鴻海德州廠動起來 供貨甲骨文

鴻海德州廠生產AI伺服器，全力支援甲骨文雲端基礎建設出貨。甲骨文雲端基礎建設（OCI）負責人暨執行副總裁Mahesh Thiagarajan近期也親訪鴻海德州廠，見證Vera Rubin平台AI機櫃產出。

太空AI散熱議題成顯學 建準、奇鋐、雙鴻搶商機

輝達執行長黃仁勳今年初於財報會議中指出「太空AI需要更多散熱零組件，用量將比當前更大」，Google日前射TPU伺服器上太空，也將散熱視為後續優先觀察重點。法人看好，散熱是太空AI的新顯學，建準、奇鋐、雙鴻等台廠有望搭上商機。

IC 設計釀新一波漲價潮 客戶未雨綢繆…積極拉貨

晶圓代工廠持續評估調高報價，IC設計業者可能在今年底跟進啟動今年第二次漲價。IC設計業者指出，今年以來下游客戶開始出現一些拉貨動能，原因來自擔憂中東戰事、AI持續排擠產能等因素，擔心未來成本繼續走高，為鎖住利潤空間才出現拉貨。

AI領航 台鏈扮要角

如果PC、智慧型手機與雲端運算，寫下台灣科技產業過去20年的成長史，AI可望成為開啟下一個20年的重要科技浪潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。