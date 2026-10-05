聽新聞
0:00 / 0:00

半導體通膨持續 IC設計醞釀新一波漲價潮 漲幅上看雙位數

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
晶圓代工與封測端持續評估漲價，近期包括電源管理IC、驅動IC與微控制器（MCU）等產品，傳出為反映成本，計劃今年底到明年初醞釀第二波漲價潮。示意圖。聯合報系資料照
晶圓代工與封測端持續評估漲價，近期包括電源管理IC、驅動IC與微控制器（MCU）等產品，傳出為反映成本，計劃今年底到明年初醞釀第二波漲價潮。示意圖。聯合報系資料照

晶圓代工與封測端持續評估漲價，近期包括電源管理IC、驅動IC與微控制器（MCU）等產品，傳出為反映成本，計劃今年底到明年初醞釀第二波漲價潮，幅度從5%到雙位數百分比皆有可能，半導體通膨現象仍將持續。

業界人士指出，今年稍早，其他晶圓代工業者調高報價，使部分IC產品漲價反應成本。最近則已知台積電（2330）報價將從明年1月起調升，成熟製程漲幅大約是3%至10%。因IC產品成本中，晶圓代工占比最大，只要生產報價調高，成本立刻上升，後端的封測也影響成本。

目前尚未有IC設計廠公開證實明年漲價計畫，但外界預期，只要有業者開漲價第一槍，相關廠商聯詠（3034）、矽創（8016）、敦泰（3545）、茂達（6138）、致新（8081）、矽力（6415），到盛群（6202）都可能伺機跟進。

IC設計廠指出，現在「情勢比人強」，漲價也是「一關卡一關」。目前主要幾家晶圓代工中，除了台積電，已有一家晶圓代工廠宣稱明年報價要漲二成以上，因漲幅太大，市場估計應該會至少分兩次調漲，免得客戶受不了；市場認為，其他兩家晶圓代工廠也可能漲得「很有感」，因此幾乎可以說明年初IC成本會再上升，屆時將不得不跟進漲價以對應成本。現在可說只是在綜合考量明年整體成本漲多少，再來跟客戶報價談漲幅。

對於漲價相關消息，台積電表示不評論價格，定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，會持續與客戶緊密合作以提供價值。聯電（2303）、世界先進（5347）與力積電（6770）等晶圓代工廠，對於明年可能漲價的傳聞不予置評。

IC設計業上有晶圓代工漲價壓力，下有客戶端可能不接受新一波漲價的難處。IC設計廠認為，這是相互拉鋸的過程，成本上漲勢必要有所反映，畢竟賠錢生意沒人做。

有微控制器廠透露，未來新的漲價不會納入特定重要且下長單的大客戶，因為大客戶最在意的是確保產能供給及交期準時，漲價都是先經過協商，明年價格已經協商完畢，客戶也接受調高，只是幅度不便對外說明。

漲價 晶圓代工 台積電 半導體 通膨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

記憶體荒 三星新旗艦機漲定了！價格上調70至100美元

華泰唱旺今明年展望

越南油價3個月飆2成通膨有感 台商嘆人工與運輸成本皆漲

經濟日報社論／AI 定價不能成為聯手漲價的掩護

相關新聞

半導體通膨持續 IC設計醞釀新一波漲價潮 漲幅上看雙位數

晶圓代工與封測端持續評估漲價，近期包括電源管理IC、驅動IC與微控制器（MCU）等產品，傳出為反映成本，計劃今年底到明年初醞釀第二波漲價潮，幅度從5%到雙位數百分比皆有可能，半導體通膨現象仍將持續。

科技巨頭衝太空 AI 昇達科、仁寶、元晶、聯合再生等受惠

輝達執行長黃仁勳、SpaceX執行長馬斯克力挺太空資料中心趨勢，近期Google更透過SpaceX將旗下TPU伺服器送進太空軌道進行測試。科技巨頭們陸續邁入對太空資料中心實質測試階段，點亮太空AI新商機，助益昇達科、仁寶、元晶、聯合再生、華通、統新等相關台鏈後市水漲船高。

太空AI散熱議題成顯學 建準、奇鋐、雙鴻搶商機

輝達執行長黃仁勳今年初於財報會議中指出「太空AI需要更多散熱零組件，用量將比當前更大」，Google日前射TPU伺服器上太空，也將散熱視為後續優先觀察重點。法人看好，散熱是太空AI的新顯學，建準、奇鋐、雙鴻等台廠有望搭上商機。

IC 設計釀新一波漲價潮 客戶未雨綢繆…積極拉貨

晶圓代工廠持續評估調高報價，IC設計業者可能在今年底跟進啟動今年第二次漲價。IC設計業者指出，今年以來下游客戶開始出現一些拉貨動能，原因來自擔憂中東戰事、AI持續排擠產能等因素，擔心未來成本繼續走高，為鎖住利潤空間才出現拉貨。

AI領航 台鏈扮要角

如果PC、智慧型手機與雲端運算，寫下台灣科技產業過去20年的成長史，AI可望成為開啟下一個20年的重要科技浪潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。