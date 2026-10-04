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輝達分享與鴻海最新自動化成果 機器人組裝GB300成功率突破95%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
機器手臂組裝GB300測試運算托盤零組件。圖／輝達提供
機器手臂組裝GB300測試運算托盤零組件。圖／輝達提供

輝達（NVIDIA）攜手鴻海（2317）首度揭露利用機器人來製造機器，展現強大自動化能力，例如輝達的GB300母線（Busbar）及多組連接器組裝等較複雜、仰賴人工的製程，已經可以導入機器人自動化，提升組裝穩定性與效率。

首先，針對Busbar組裝：成功率已超過95%；多連接器插接：成功率約90至95%。第二，Busbar組裝時間：目標壓在124秒內；連接器插接（4組）：目標72秒內。三，3.整體生產周期（cycle time）：做到不超過熟練人工兩倍時間。

在業績展望方面，輝達Vera Rubin NVL72量產機櫃已經亮相，是由鴻海旗下鴻佰科技組裝完成，出貨給微軟（Microsoft），透過100%自動化生產線，展現了先進製造能力，並將帶動鴻海AI產品出貨跟著起飛。

針對新一代AI機櫃進度？鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，對今年AI機櫃出貨逐季成長的看法不變，第3季出貨量估高雙位數季增、全年維持倍數以上成長目標；輝達新一代AI機櫃平台Vera Rubin預計第4季放量出貨，將成為明年主力產品，該公司在全球AI伺服器市占率持續提高，朝50%目標邁進。

蔣集恆指出，Vera Rubin第3季驗證逐步完成、供應鏈及產能準備到位，第4季起後續幾季出貨量將持續提升，至於目前的輝達GB系列需求仍穩定，至少延續至明年；除了GPU之外，該公司今年在ASIC伺服器的市占率也將大幅提升，並依客戶及專案需求，參與模組、冷卻系統、運算托盤及機櫃整合等關鍵環節。

在ASCI伺服器方面，鴻海去年ASIC伺服器約占AI伺服器營收一成，今年上半年比重略高於去年全年，隨著下半年新產品陸續出貨，專案數量持續增加，預期ASIC出貨規模及獲利貢獻都將持續提升，鴻海對ASIC的市占率目標設定在四成以上。

在通用伺服器方面，隨著CPU持續擴大出貨量，帶動通用伺服器需求，未來幾年成長動能不錯，鴻海今年是逐季成長，下半年比上半年將雙位數成長，需求能見度更好。今年通用伺服器產業平均成長率為16%，明年為23%，而鴻海在通用伺服器與GPU伺服器的成長率，都將優於整體產業的平均水準。

鴻海 輝達 機器人 連接器

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