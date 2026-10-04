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甲骨文雲端基礎建設負責人親訪鴻海德州廠 見證VR大量生產

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
甲骨文（Oracle）雲端基礎建設（OCI）負責人暨執行副總裁Mahesh Thiagarajan（右）親訪鴻海德州廠。甲骨文／提供
甲骨文（Oracle）雲端基礎建設（OCI）負責人暨執行副總裁Mahesh Thiagarajan（右）親訪鴻海德州廠。甲骨文／提供

甲骨文（Oracle）雲端基礎建設（OCI）負責人暨執行副總裁Mahesh Thiagarajan親訪鴻海（2317）美國德州工廠，親眼見證輝達（NVIDIA） Vera Rubin系統進入OCI下一代AI基礎建設的大量生產階段。

他表示，看到這些複雜系統大規模製造所需的先進自動化、嚴謹的品質系統與營運紀律，令人印象深刻。這就是現代美國製造業：高度技術化的工作由自動化實現，並由技術嫻熟的團隊推動。

他強調，美國本土生產強化了國內供應鏈，並建立迎接下一世代計算所需的製造專業能力。並感謝鴻海與鴻海集團旗下鴻佰科技團隊的接待，以及讓這一切成為可能的強大夥伴關係。

甲骨文（Oracle）雲端基礎建設負責人暨執行副總裁Mahesh Thiagarajan（左四）親訪鴻海德州廠，並由工業富聯董事長鄭弘孟（右四）接待。甲骨文／提供
甲骨文（Oracle）雲端基礎建設負責人暨執行副總裁Mahesh Thiagarajan（左四）親訪鴻海德州廠，並由工業富聯董事長鄭弘孟（右四）接待。甲骨文／提供

鴻海 甲骨文 雲端

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