國泰00922集結50檔台股領袖 規模逼近千億元

全球AI競賽從晶片算力延伸至電力、散熱及資料中心建置，台灣企業在供應鏈的關鍵角色更加鮮明，國泰台灣領袖50（00922）聚焦50檔領袖級台股企業，持股涵蓋台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）及日月光投控（3711），串聯晶片設計、先進製程、封裝測試到伺服器與電源散熱。這項跨環節配置特色，促使00922基金規模比2025年底成長118.02%、增逾一倍的重要觀察亮點。基金採每年兩次收益分配，這次參與配息最後申購日為10月16日，10月19日除息，預定11月12日發放。

00922基金經理人蘇鼎宇分析，00922成分股各自掌握這波AI建設需求的重要環節，台積電以先進製程與封裝支援高效能運算，聯發科拓展邊緣AI及終端應用；鴻海透過AI伺服器製造與系統整合參與硬體建置，台達電回應資料中心的電源與散熱需求，日月光投控則提供封裝測試服務。從晶片生產到整機交付，這些能力不僅共同支撐AI系統運作，更使得00922能透過不同企業參與產業升級，從每個環節掌握產業發展脈動，機構法人普遍看好台股今明兩年獲利表現，成分股與大盤貼近的00922，亦成為熱門投資標的。

除科技供應鏈，00922同時涵蓋富邦金（2881）、中信金（2891）等金融企業，擴大參與台灣大型企業的發展。國內13家金控今年前八月獲利創新高，合計稅後獲利達5,789.07億元，刷下歷年同期新高紀錄，也讓金融產業的營運表現成為台股另一項觀察重點。科技與金融的兩大支柱，可望為00922再添助攻動能。

00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，以市值代表性為基礎，精選流動性佳、獲利穩定的50檔企業，基金結合AI相關企業與金融等跨產業配置，投資人可依自身財務狀況、投資目標與風險承受度，將00922納入台股資產配置的考量，亦可透過定期定額分批投入，以長期投資紀律參與台灣領袖企業的發展。