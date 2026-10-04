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AI算力狂飆…這檔ETF精準卡位AI 半導體與雲端巨頭現紅利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華美國MAG7+(009815)成分股代表。資料來源：彭博、各大國際研究機構報告、大華銀投信官網，資料日期：2026/9
大華美國MAG7+(009815)成分股代表。資料來源：彭博、各大國際研究機構報告、大華銀投信官網，資料日期：2026/9

受惠於全球生成式AI需求強勁爆發，美股記憶體巨頭美光（Micron）日前公布最新亮眼財報與超乎預期的營運展望，不僅營收與獲利同步遠優於華爾街預期，更一舉化解市場對AI硬體支出放緩的疑慮。大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+（009815）經理人郭修誠表示，高頻寬記憶體（HBM）受惠於AI伺服器與加速晶片的爆發性需求，產能早已供不應求，訂單能見度直達2027年，為整體美股科技板塊與半導體供應鏈注入一劑強心針。

郭修誠指出，全球科技巨頭的資本支出（CapEx）仍維持高成長軌道。由微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google與Meta組成的雲端服務大廠（CSP）持續擴大資料中心建設，加上AI PC與AI智慧型手機升級潮陸續展開，驅動半導體產業迎來新一輪結構性高速成長。美光財報表現，進一步印證AI算力基礎設施仍處於強勁的供不應求階段，硬體升級紅利正持續向全產業鏈擴散。

全球金融市場震盪、投資人尋求長期成長動能之際，大華美國MAG7+憑藉其精準的成分股優勢，成為市場關注焦點。009815採用「70%科技七巨頭（Mag 7）+30%大型衛星科技股與ADR」的核心架構，不僅全面囊括微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta、輝達（NVIDIA）與特斯拉（Tesla）等全球市值頂尖霸主，更精準配置包含美光（Micron）、博通（Broadcom）以及台積電（2330）ADR（TSMC）等關鍵半導體巨頭，實現從「算力基礎設施、晶片代工與儲存記憶體」到「雲端服務與軟體變現」的全產業鏈無死角覆蓋。

展望後市，郭修誠表示，隨著AI技術由基礎設施建置期延伸至軟體與終端應用落地期，科技七巨頭擁有極深的技術護城河與充沛的自由現金流，而美光與台積電等硬體核心供應商則提供強大的算力支撐。009815為投資人提供一檔打包美股科技巨擘與全球半導體龍頭的絕佳投資工具，投資人可視己身風險承受度，不妨單筆分批或定期定額分批布局，把握AI升級循環的長線趨勢。

算力 半導體 ETF

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